portamilassù2022: ecco i quaranta scatti finalisti

Non è stata impresa facile scegliere le foto finaliste della quarta edizione del contest #portamilassù2022 dedicato a Luca Borgoni, giovane alpinista cuneese che perse la vita sul Cervino l’8 luglio 2017 a soli 22 anni.

Per questo la famiglia, ancora una volta, ha deciso di portare a 40 il numero degli scatti che, il 10 settembre prossimo, si contenderanno il podio.

Altissimo il livello delle fotografie in concorso, numerose le immagini degne di nota e di esclamazioni da parte della giuria formata dai tre fotografi di Cuneoframes, da Barbara Pasqua (direttrice di More News) e Cristina Giordana (mamma di Luca, ideatrice e promotrice del concorso).

Si è tenuto conto non solo dell’aspetto puramente tecnico, ma anche delle emozioni suscitate dagli scatti oltre che, naturalmente del riferimento e legame a PORTAMI LASSU’, il libro Mondadori che ha, come protagonista, Luca stesso.

La famiglia è davvero riconoscente a tutti i partecipanti per aver dedicato, anche solo un istante, al ragazzo così innamorato della montagna!

I fotografi riceveranno, durante le premiazioni, che si terranno a Cuneo il 10 settembre prossimo, presso la Sala incontri della CRC, un fotolibro contenente tutti gli scatti. In quell’occasione verranno decretati i vincitori..

Numerosi i premi tra cui un soggiorno per due persone con prima colazione presso l’Hotel Gorret di Breuil Cervinia, un buono vacanza per un fine settimana in una struttura ricettiva in una delle nostre vallate gentilmente offerto dall’ATL del cuneese per il miglior scatto delle nostre montagne, due buoni omaggiati da Salewa store di Cuneo, dolci delizie donate dalla pasticceria Arione, una parure con penna, pennini ed inchiostro della cartoleria Calcagno, oltre ad alcune visite guidate al castello di Fossano e al percorso museale MEMO4345 di Borgo San Dalmazzo.

Ma ecco l’elenco degli scatti finalisti ed i nicknames degli autori che potrete seguire direttamente su Instagram:

