Perché è in aumento il coworking in Italia?

Stai cercando un locale commerciale per avviare la tua attività ma non riesci a trovare nulla ed i prezzi sono proibitivi? Hai mai sentito parlare di coworking? Questo nuovo concetto sta vivendo uno sviluppo endemico. Ma di cosa si tratta esattamente? Come suggerisce il nome, fare "co-working" significa soprattutto "lavorare insieme", in una nuova visione del lavoro che unisce autonomia e collaborazione. Il coworking è un nuovo modo di lavorare con regole semplici e che si pratica in spazi dedicati. In uno spazio collaborativo, consulenti, startuper o liberi professionisti si incontrano per sviluppare i loro progetti in modo indipendente, ma spesso creano anche nuove partnership con altri colleghi. Cercare uffici su Internet è difficile ed estremamente dispendioso in termini di tempo: l'offerta è ampia ed estremamente diversificata! Anche ogni spazio di coworking ha il suo sito, quindi devi andare alla ricerca di diverse piattaforme online cercando di confrontare le offerte: cosa allo stesso modo lunga e noiosa. Con MatchOffice.it invece, la ricerca del tuo futuro posto di lavoro può essere veloce e soddisfacente!

Spazi di coworking in Italia

Condivisione, convivenza, coworking: queste le nuove tendenze del mercato degli affitti in Italia. Negli ultimi dieci anni in Italia il mercato è cambiato, la domanda potenziale non basta, i giovani professionisti cercano casa da affittare più che da comprare e l'evoluzione della sharing economy ha aumentato l'offerta immobiliare sul web. Gli affitti a breve termine sono cresciuti sempre di più e la crisi degli acquisti e delle vendite è stata ampiamente superata grazie agli affitti. Oggi in Italia sono presenti innumerevoli spazi di coworking, ben distribuiti nelle principali città italiane. Sono più presenti nel centro-nord rispetto al sud, ma si prevede che in poco tempo l'offerta di affitto coworking in Italia cresca in modo esponenziale in tutte le regioni. Seguendo l'esempio degli americani che hanno iniziato ad aprire spazi di coworking in città come San Francisco, New York, Atlanta, Los Angeles e così via, intorno ai primi anni di questo millennio, anche in Italia questa tendenza ha iniziato a svilupparsi e fare proseliti una decina di anni fa. Questi spazi collaborativi non accolgono solo freelance, ma anche start-up, o addirittura interi settori di un'azienda o gruppi di lavoro. Con la formula del coworking oggi in Italia è possibile anche "affittare" una sala riunioni solo per un pomeriggio o una serata, ma anche solo per un'ora. Il tutto, senza doversi preoccupare di riordinarla o pulirla. Gli spazi dedicati al coworking sono da considerarsi sempre di più come valide alternative agli uffici tradizionali. Infatti, nell'intera penisola sempre più liberi professionisti sono alla ricerca di aree di lavoro collaborative e le richieste maggiori spaziano dalle aree di coworking a Palermo fino agli spazi di coworking a Firenze.

Perché un aumento del coworking in Italia?

Il settore del coworking ha visto una crescita massiccia e sta sfidando il tradizionale ecosistema dello spazio di lavoro. Alcune delle variabili che potrebbero aver innescato questo sconvolgimento includono la loro portata globale, flessibilità e convenienza. Nei prossimi tre anni, l'industria del coworking in Italia è destinata a triplicare le sue dimensioni attuali, rimodellando il posto di lavoro e influenzando il modo in cui le persone lavoreranno in futuro. Affittare uno spazio ufficio condiviso, consente ai liberi professionisti, alle aziende e alle grandi imprese di risparmiare sulle spese in conto capitale, fornendo al contempo un'atmosfera di lavoro collaborativa. L'espansione del coworking è stata stimolata da una serie di tendenze occupazionali, ma perché c'è un aumento improvviso di questi spazi? Negli ultimi dieci anni, la cultura delle startup e l'imprenditorialità hanno alimentato l'espansione degli spazi di coworking. La domanda di spazi per uffici di alta qualità e a basso costo è esplosa poiché tutti vogliono essere il capo di se stessi e avviare un'attività o un'impresa in proprio. Inoltre c'è la crescente necessità di uffici tecnologicamente avanzati. La maggior parte degli spazi di coworking offre Internet ad alta velocità, apparecchiature di sicurezza intelligenti e sale conferenze. Ma anche spazi di lavoro flessibili, che consentano alle persone di lavorare in un ambiente adatto alle loro esigenze. Avere a disposizione un'area di lavoro che consenta di mantenere un sano equilibrio tra vita professionale e vita privata e maggiori opportunità di collaborazione e networking.