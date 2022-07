In consiglio comunale a Cuneo si parlerà di Parco Parri. Sturlese torna sulla vicenda PING e su Domenico Giraudo

Lunedì 25 luglio alle 18 torna a riunirsi, a Cuneo, il consiglio comunale.

Dopo quello di insediamento, con il giuramento da parte della neo sindaca Patrizia Manassero, si entra nel vivo.

Valter Fantino, assessore al Bilancio, relazionerà sull'assestamento generale del Bilancio di Previsione 2022/2024; ancora, verifica dello stato di attuazione dei programmi di cui al Bilancio finanziario ed al Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e prima verifica della salvaguardia degli equilibri del Bilancio di Previsione 2022/2024 e adozione delle misure di ripristino del pareggio finanziario della gestione.

Cinque le interpellanze presentate dall'opposizione. Il gruppo Indipendenti, con consiglieri Giancarlo Boselli e Paolo Armellini, ne presenta tre.

Boselli chiede conto della chiusura del sottopasso del Movicentro, ormai da qualche mese; ancora, se siano stati effettuati i collaudi di legge prima dell'inaugurazione di Parco Parri, stanti le varie vicissitudini delle prime settimane, in particolare gli allagamenti dell'area.

Infine, Armellini chiede alla sindaca di dare conto del dato storico (dal 2015 ad oggi) delle perdite idriche della rete di distribuzione dell’acqua potabile nel Comune di Cuneo e i conseguenti interventi, da parte dell’Azienda cuneese dell’acqua (ACDA), di ammodernamento dei tubi per ridurre le perdite; ancora, se esista una pianificazione, se possibile con cadenza annuale, di intervento di sostituzione e risanamento per i prossimi 5 anni e quale sia l’obiettivo prefissato di riduzione delle perdite, unitamente ai costi di intervento e al vantaggio economico; infine, se vengano effettuate con sistematicità, e da parte di chi, azioni di controllo di dispersione dell’acqua in superficie (fontane, rubinetti, etc.) o di uso improprio dell’acqua.

Claudio Bongiovanni (Cuneo Mia), si rivolge invece alla sindaca chiedendo se la strada di questa amministrazione sia improntata all'ascolto e alla partecipazione, evidenziando l'intervento del consigliere Domenico Giraudo su piazza Europa, che, invece, esprime un atteggiamento contrario.

Infine l'interpellanza di Ugo Sturlese per Cuneo per i beni comuni. Ancora al centro Domenico Giraudo per la questione PING, con la condanna da parte del Tribunale di Torino, proprio in capo all'ex assessore, al pagamento di poco meno di 50 mila euro alla società Pensare in Granda. Non solo, per lui e per altri due amministratori di PING anche il pagamento di altri 20mila euro e la rimozione dall'incarico.

Sturlese richiama le reazioni dell'allora sindaco Borgna e del consigliere Carmelo Noto, che criticarono in modo deciso l'iniziativa del Gruppo consigliare Cuneo per i Beni Comuni, quando mise in discussione la compatibilità etico politica di Domenico Giraudo rispetto al ruolo istituzionale ricoperto.