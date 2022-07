Saluzzo, l’invito ai proprietari di raccogliere le deiezioni degli amici a quattro zampe è in bella vista in vetrina

Un richiamo al senso di civiltà dei proprietari di cani campeggia nelle vetrine di Saluzzo. Tra borse, abiti, scarpe, bar, la locandina con la scritta “Rifiuteresti una mano al tuo migliore amico” salta all'occhio, posizionata sotto gli occhi dei passanti per sensibilizzare alla rimozione degli escrementi degli amici a quattro zampe, in ottemperanza all’obbligo previsto dal regolamento comunale di polizia urbana di raccogliere gli stessi sul suolo pubblico per mantenere igiene e decoro. La sanzione è di 100 euro.

I cartelli, già usati in anni precedenti e fatti ristampare dell’Amministrazione, sono in distribuzione presso negozi ed esercizi cittadini, consegnati dai giovani del Servizio Civile – informa l’assessore al Commercio Francesca Neberti. La campagna è messa in atto per arginare il problema delle "cacche" lasciate a terra in centro, nel borgo antico, in vie e giardini della città, segnalato da più zone e a più voci dai residenti.

Oltre ai negozi l’immagine a fumetto del cane con paletta, sta comparendo un po’ ovunque in appoggio alla segnaletica già collocata dal Comune in determinate postazioni. Le locandine sono a disposizione anche presso l’Ufficio Commercio o la Segreteria del sindaco