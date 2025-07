“Le tue mani per la vita”: Cuore in Mente APS porta il BLSD nelle scuole

Anche per quest’anno scolastico, l’associazione Cuore in Mente APS ha proseguito il progetto scuole “Le tue mani per la vita”, volto alla formazione degli studenti alle manovre di rianimazione cardiopolmonare (BLSD – Basic Life Support and Defibrillation).

Il progetto, coordinato dalla dottoressa Giuliana Bricco, responsabile del settore formazione, e dal suo team composto da medici, infermieri e istruttori laici, ha coinvolto circa 260 studenti provenienti da quattro istituti superiori del territorio: IIS Denina Pellico Rivoira (Saluzzo); Liceo Ancina (Fossano); IIS Soleri Bertoni (Saluzzo); IIS Cravetta (Savigliano).

Obiettivo: formare il maggior numero possibile di giovani alle manovre salvavita in caso di arresto cardiaco.

Il percorso formativo 2024/2025 si è concluso il 27 e 28 maggio con un importante traguardo: un corso per istruttori ha abilitato 14 nuovi formatori tra docenti e collaboratori scolastici degli istituti partner. Queste nuove figure, a partire dal prossimo anno scolastico, contribuiranno a rendere ancora più capillare la diffusione delle competenze salvavita nelle scuole.

Il corso è stato condotto da formatori nazionali della società scientifica IRC Comunità, a cui Cuore in Mente APS aderisce, con la partecipazione del presidente Leonardo Braschi, che l’associazione ringrazia per la costante collaborazione.

«È un progetto – sottolinea Domenico Filippi, presidente di Cuore in Mente – che negli anni ha formato circa 3.000 giovani alle manovre di primo soccorso. Ragazze/i che oggi sono adulti, mogli/mariti, madri/padri, cittadini attivi, pronti a intervenire in situazioni d’emergenza e diventare punti di riferimento nelle proprie comunità». Un sincero grazie è rivolto ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e a tutto il personale che ha creduto e continua a credere in questo progetto, sostenendo la cultura della rianimazione cardiopolmonare. «Saper agire nei primissimi minuti di un arresto cardiaco – aggiunge il dottor Baldassarre Doronzo, vice-presidente e responsabile scientifico dell’associazione – può davvero fare la differenza. In Italia si contano ogni anno circa 60.000 arresti cardiaci: nel 58% dei casi, chi assiste interviene con manovre salvavita, ma solo nel 28% utilizza un defibrillatore. È su questi numeri che possiamo e dobbiamo lavorare»

La maggior parte degli arresti cardiaci avviene fuori dall’ambiente ospedaliero, spesso in casa. È quindi fondamentale che sempre più persone siano in grado di intervenire. Ed è proprio questo l’obiettivo condiviso da Cuore in Mente APS e dalle Scuole aderenti al progetto: salvare vite attraverso la formazione e la consapevolezza.