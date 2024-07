Addio a Pier Giuseppe Olocco, storico tabaccaio di Paesana

Aveva aperto con la moglie Anna Maria nel 1975 la tabaccheria nella centrale via Po 33 a Paesana, Pier Giuseppe Olocco, 81 anni, è mancato improvvisamente stamattina, giovedì 11 luglio, nel paese della valle Po.

L’uomo, che tutti chiamavano Beppe, era molto conosciuto in paese per la sua attività di tabaccaio. Solo ieri molti paesanesi lo hanno visto passeggiare nel centro del paese come faceva di consueto dopo che era andato in pensione cedendo il negozio alla figlia Gabriella.

La tabaccheria Olocco era stata aperta quasi 50 anni fa da Pier Giuseppe con la moglie, deceduta qualche tempo fa. Precedentemente i coniugi Olocco avevano gestito un bar a Costigliole Saluzzo e si erano poi trasferiti a Paesana rilevando la storica tabaccheria della famiglia Paganini. Successivamente si erano spostati nell’attuale negozio in via Po dove vendevano tabacchi, giornali e souvenir.

Lascia la figlia Gabriella con in marito Daniele, e il figlio Francesco. I nipoti Umberto, Matilde, Emanuele e i parenti.

La cerimonia di commiato si terrà al tempio crematorio “Hysteron” di Piscina di Pinerolo, sabato 13 luglio alle 10,30, partendo dalle camere mortuarie della Casa di Riposo di Paesana alle 9,30.

Le eventuali offerte raccolte in sua memoria saranno devolute alla delegazione della Croce Rossa di Paesana.