In consiglio comunale a Cuneo si torna a parlare di Movicentro: "Il sottopasso è chiuso perché non sapete come gestire il problema"

Si apre sull'interpellanza di Giancarlo Boselli, a Cuneo, il consiglio comunale di oggi 25 luglio. Il consigliere comunale del gruppo Indipendenti chiede all'amministrazione di dare conto della chiusura, ormai da mesi, del sottopasso del Movicentro della stazione cittadina. Il tema si allarga sul degrado dell'area della città.

E' stato, questo, uno dei temi più dibattuti in campagna elettorale, quello della sicurezza dell'area.

Ha preso parola subito il consigliere Beppe Lauria, così come Noemi Mallone per Fratelli d'Italia, che ha chiesto alla Giunta di dare una risposta sul contratto con un istituto di vigilanza privata in quella zona. "Se questo contratto è stato rinnovato, allora un problema di sicurezza esiste, visto che non basta il distaccamento della Polizia urbana, che non è comunque presente in orario notturno".

Sul tema interviene anche Franco Civallero: "In quella zona il malcontento c'è e sta crescendo. Di notte quella zona è terra di nessuno".

La risposta di Luca Serale, vicesindaco, che fa il punto sulla situazione. "Il problema esiste e ce l'abbiamo ben chiaro. La chiusura del sottopasso nasce da un'istanza di sicurezza pubblica, concordata con Prefettura e Questura. Decisione dettata anche dal fatto che abbiamo un cantiere che finirà a fine anno, quello della velostazione, dove c'era il centro vaccinale. Non è mai mancata l'attività degli operatori sociali sul territorio, di giorno e anche di sera, per dare alternative a chi vuole pernottare in quello spazio, dando alternative sia per i pasti che per l'accoglienza notturna. Abbiamo anche attivato un info point braccianti. C'è poi il progetto Boa, che riguarda quell'area. Il tema non è sottovalutato, anzi, insieme ad altri temi farà parte di un incontro che avverrà il giorno 27 in Prefettura, per fare il punto e decidere come agire, non solo in quella zona, ma in tutto il quartiere di Cuneo centro".

Boselli si dichiara insoddisfatto rispetto alla risposta di Serale. "Volevo una risposta da parte della sindaca. Attendiamo una risposta scritta ad un'interpellanza scritta, Vogliamo stringere ai fianchi la Giunta su questo tema. La risposta poteva essere solo: "Abbiamo chiuso il sottopasso perché non sappiamo come risolvere il problema". Se bivaccassero in piazza Galimberti la chiudereste. Siete assolutamente incapaci di agire. La chiusura è ridicola e vi invito ad aprirla, perché ci sono persone che hanno il diritto di utilizzare l'ascensore e il sottopasso. La sua risposta è penosa".