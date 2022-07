Marijuana Legale cosa c’è da sapere?

Quand'è che la cannabis può essere legalmente commercializzata e fumata? Che differenza c'è fra THC e CBD? Queste sono domande che chiunque fumi cannabis prima o poi si pone. L'argomento non è però per nulla complesso e alla fine di questo articolo potrai avere le idee più chiare.

Cannabis legale: caratteristiche e rapporto fra THC e CBD

Come certamente saprai, in Italia è possibile acquistare, commercializzare e consumare regolarmente la cannabis che rispetto però determinati requisiti fissati dalla legge. Prima di analizzare però la tematica nel dettaglio, occorre fare una precisazione sugli effetti di questi due componenti presenti all'interno della marijuana che sono noti per determinare gli effetti associati alla consumazione della sostanza.

Nel prossimo paragrafo analizzeremo la questione più nel dettaglio ma per il momento ti basti sapere che gli effetti psicoattivi della cannabis (il c.d. sballo) è dovuto all'azione del THC. Questo componente, legandosi a vari recettori presenti all'interno del cervello, è infatti in grado di determinare una serie di cambiamenti a livello di umore, percezione della realtà, funzioni motorie. Il CBD non produce invece effetti psicoattivi ed è comunemente utilizzato per il trattamento di depressione, disturbi d'ansia, dolori o anche semplicemente per indurre in uno stato di rilassamento.

Da questa breve spiegazione puoi capire facilmente perché la cannabis, per essere legale, e quindi per potere essere legalmente consumata e venduta, deve contenere una % di THC estremamente ridotta, pari al massimo al 5%. Questo è ciò che distingue la cannabis light dalla cannabis, tuttora illegale nel nostro ordinamento, con effetti psicoattivi. La cannabis legale ha un contenuto più o meno elevato di CBD, a cui si associano una serie di effetti che adesso vedremo nel dettaglio.

THC e CBD: differenze ed effetti

Come anticipato, THC e CBD sono i due componenti della cannabis responsabili per l'effetto ricreativo della sostanza. Lo sballo che però solitamente si associa all'utilizzo della sostanza dipende solo ed esclusivamente dal THC, che è in grado di produrre una serie di effetti, quali ad esempio cambiamenti dell'umore, distorsione della percezione del tempo, allievamento degli stati di dolore, rallentamento psicomotorio e accelerazione del flusso dei pensieri. L'effetto del THC sul singolo consumatore è però variabile, in quanto dipende anche dallo stato psicologico in cui lo stesso si trova. Ad esempio, un soggetto che soffre di stati d'ansia o disturbi depressivi potrebbe vedere, a seguito dell'assunzione della sostanza, vedere peggiorati i propri sintomi.

Lo stato mentale e la condizione psichica di base sono quindi fattori fondamentali nella determinazione degli effetti della sostanza. Il CBD invece non dà alcun effetto inebriante ma le sue proprietà benefiche risultano estremamente utili per il trattamento di disturbi d'ansia, depressione e insonnia. Viene comunemente utilizzato anche a scopo ricreativo, in quanto induce uno stato di rilassamento nell'utilizzatore.

Molti consumatori preferiscono utilizzare varietà di cannabis ad alto contenuto di CBD, per godere del sapore e dell'aroma della vera cannabis senza però l'effetto inebriante. Nonostante la cannabis legale non causi lo stesso effetto di sballo delle varietà ricche di THC, infatti, ha come pro fondamentale il fatto di essere completamente sicura anche per chi soffre di disturbi psicologici, non determinando nessun effetto psicoattivo potenzialmente in grado di destabilizzare l'umore del paziente.