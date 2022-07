Bra: si proietta la commedia “Corro da te”

Una brillante commedia romantica che riesce a raccontare la disabilità con grande ironia. Si tratta di “Corro da te” di Riccardo Milani, che sarà la pellicola proiettata nel corso del nuovo appuntamento con il “Cinema all’aperto” allestito nel cortile di Palazzo Traversa, in programma giovedì 4 agosto 2022.

Protagonista del film è Gianni (Pierfrancesco Favino), il proprietario di un brand di scarpe da running noto in tutti il mondo, convinto dongiovanni che passa da un'amante all'altra, fingendo con ognuna di essere una persona diversa. Alla morte della madre si reca nella modesta casa in cui è cresciuto e incontra la vicina Alessia, che per sbaglio lo crede confinato ad una sedia a rotelle. Gianni alimenta l'equivoco perché Alessia si occupa di disabili e lui cerca di aggiungerla alla sua lista di conquiste. Ma la ragazza ha altri progetti: gli presenta la sorella Chiara (Miriam Leone), davvero paraplegica, sperando che fra i due scocchi la scintilla. Cosa che puntualmente succede, ma il trascorrere il proprio tempo su una sedia a rotelle (seppure per pochi momenti di travestimento) cambierà per sempre Gianni.

L’appuntamento successivo con la rassegna di cinema estivo è per l’11 agosto con “Il ritratto del duca”, film di Roger Michell con Jim Broadbent e Helen Mirren. Tutte le proiezioni iniziano alle 21.30. L’ingresso costa 3 euro e i posti sono limitati: si consiglia la prenotazione all’Ufficio Turismo del Comune, chiamando il numero 0172-430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.

Tutte le settimane, prima delle proiezioni (dalle 20,30 alle 21,15) il Museo di Palazzo Traversa offre la possibilità di procedere a una mini visita guidata, gratuita e a tema alle collezioni del Museo di Arte, Storia e Archeologia di Palazzo Traversa. La serata del 4 agosto sarà dedicata alla scoperta dei reperti inerenti la figura di Leonardo Da Vinci. Anche in questo caso è necessaria la prenotazione presso l’Ufficio turistico. (rb)