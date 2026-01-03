 / Attualità

Attualità | 03 gennaio 2026, 08:07

Valanghe, il soccorso alpino e speleologico rinnova l'appello: "Pianificare le uscite e mantenere i margini di sicurezza"

Il CNSAS si rivolge agli appassionati di montagna: "Condizioni molto complicate dei manti nevosi"

(foto: pagina fb cnsas)

"In vista del fine settimana, chiediamo a tutti gli appassionati di montagna invernale di pianificare con attenzione le uscite e di mantenere margini di sicurezza prudenziali viste le condizioni molto complicate dei manti nevosi".

È l'appello rinnovato, da parte del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico,  dopo gli incidenti ad alta quota di venerdì 2 gennaio, in particolare la valanga in Val Maira che ha provocato una vittima e quella di Bobbio Pellice nella Conca del Pra (anche in questo caso si registra un decesso).

Nel video, pubblicato sul profilo facebook del CNSAS, l'intervento dei soccorritori lungo l'itinerario scialpinistico dell'Autovallonasso, nel territorio di Acceglio.

redazione

