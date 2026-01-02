 / Attualità

Attualità | 02 gennaio 2026, 19:35

Oltre 54mila ingressi al Castello di Grinzane Cavour: grandi numeri confermati anche nel 2025

L’Enoteca Regionale Piemontese Cavour si prepara alla pausa invernale in vista dell'apertura in programma sabato 14 febbraio

Tempo di bilanci per l’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, che chiude il 2025 con 54.364 ingressi complessivi al Castello di Grinzane e al Museo delle Langhe. 

Un risultato – il secondo più alto di sempre – che, in continuità con la crescita registrata degli ultimi tre anni, conferma un’annata straordinaria: numeri significativi nelle presenze di turisti e visitatori che rafforzano il ruolo dell’Enoteca come punto di riferimento per l’intero territorio. Da record, in particolare, i mesi di maggio e di settembre, con numeri significativi ad aprile, luglio e agosto, a testimoniare un turismo diffuso, spalmato lungo tutto l’anno. 

I numeri diventano anche più rilevanti ampliando il conteggio al parco che circonda il maniero, includendo gli accessi agli spazi esterni del Museo “In Vigna”, del belvedere “Vigna Gustava” e dell’Enoteca, superando così i 130mila visitatori, in linea con l’anno passato. Nel 2025, anno del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, il prestigioso maniero è stato protagonista di numerosi concerti, iniziative culturali e manifestazioni tematiche. 

Tra gli eventi di maggior rilievo spiccano i festeggiamenti per l’undicesimo anniversario del riconoscimento dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato come Patrimonio dell’Umanità e la prestigiosa Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba. Quest’ultima, grazie ai collegamenti internazionali con le principali metropoli del mondo, ha raccolto la ragguardevole cifra di 502.000 euro, destinati a iniziative benefiche in Italia e nelle sedi collegate. 

Da ultimo, si registra un crescente utilizzo del Centro Congressi “Espace Langhe”, valorizzato dalla storica Sala delle Maschere, dalle moderne e accoglienti sale congressuali. Preziosa è la collaborazione con lo chef torinese Alessandro Mecca e il suo ristorante “Al Castello”. 

Dopo un anno di importanti risultati, l’Enoteca Regionale chiuderà per il riposo invernale dal prossimo 7 gennaio e riprenderà le attività, con il rinnovato ingresso e la nuova biglietteria, sabato 14 febbraio 2026. 

“Anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, abbiamo superato i 54.000 ingressi, risultato molto importante che consolida il posizionamento del Castello di Grinzane Cavour quale punto di riferimento per il territorio di Langhe, Roero e Monferrato, per grandi eventi istituzionali così come per appuntamenti di natura privata – ha commentato il presidente dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, Roberto Bodrito . Sono orgoglioso dei risultati ottenuti lavorando in collaborazione con il rinnovato Consiglio direttivo e con tutti i principali attori del territorio, a partire dai sindaci della Città di Alba, Alberto Gatto, e del Comune di Grinzane Cavour, Gianfranco Garau: a loro, insieme ai nostri collaboratori, va il mio personale ringraziamento per il costante percorso di crescita dell’Enoteca e del Castello di Grinzane Cavour”.

