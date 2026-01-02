Oltre 54mila ingressi al Castello di Grinzane Cavour: grandi numeri confermati anche nel 2025

Tempo di bilanci per l’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, che chiude il 2025 con 54.364 ingressi complessivi al Castello di Grinzane e al Museo delle Langhe.

Un risultato – il secondo più alto di sempre – che, in continuità con la crescita registrata degli ultimi tre anni, conferma un’annata straordinaria: numeri significativi nelle presenze di turisti e visitatori che rafforzano il ruolo dell’Enoteca come punto di riferimento per l’intero territorio. Da record, in particolare, i mesi di maggio e di settembre, con numeri significativi ad aprile, luglio e agosto, a testimoniare un turismo diffuso, spalmato lungo tutto l’anno.

I numeri diventano anche più rilevanti ampliando il conteggio al parco che circonda il maniero, includendo gli accessi agli spazi esterni del Museo “In Vigna”, del belvedere “Vigna Gustava” e dell’Enoteca, superando così i 130mila visitatori, in linea con l’anno passato. Nel 2025, anno del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, il prestigioso maniero è stato protagonista di numerosi concerti, iniziative culturali e manifestazioni tematiche.

Tra gli eventi di maggior rilievo spiccano i festeggiamenti per l’undicesimo anniversario del riconoscimento dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato come Patrimonio dell’Umanità e la prestigiosa Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba. Quest’ultima, grazie ai collegamenti internazionali con le principali metropoli del mondo, ha raccolto la ragguardevole cifra di 502.000 euro, destinati a iniziative benefiche in Italia e nelle sedi collegate.

Da ultimo, si registra un crescente utilizzo del Centro Congressi “Espace Langhe”, valorizzato dalla storica Sala delle Maschere, dalle moderne e accoglienti sale congressuali. Preziosa è la collaborazione con lo chef torinese Alessandro Mecca e il suo ristorante “Al Castello”.

Dopo un anno di importanti risultati, l’Enoteca Regionale chiuderà per il riposo invernale dal prossimo 7 gennaio e riprenderà le attività, con il rinnovato ingresso e la nuova biglietteria, sabato 14 febbraio 2026.

“Anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, abbiamo superato i 54.000 ingressi, risultato molto importante che consolida il posizionamento del Castello di Grinzane Cavour quale punto di riferimento per il territorio di Langhe, Roero e Monferrato, per grandi eventi istituzionali così come per appuntamenti di natura privata – ha commentato il presidente dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, Roberto Bodrito –. Sono orgoglioso dei risultati ottenuti lavorando in collaborazione con il rinnovato Consiglio direttivo e con tutti i principali attori del territorio, a partire dai sindaci della Città di Alba, Alberto Gatto, e del Comune di Grinzane Cavour, Gianfranco Garau: a loro, insieme ai nostri collaboratori, va il mio personale ringraziamento per il costante percorso di crescita dell’Enoteca e del Castello di Grinzane Cavour”.