Acrygel: prodotto innovativo nel mondo della manicure

Per una donna avere mani curate e unghie perfette, è fondamentale per avere un aspetto seducente e accattivante. Per chi svolge ogni giorno le attività domestiche, avere mani curate non è facile. Infatti, il contatto con l'acqua o con prodotti chimici può rovinare le unghie. Proprio per questo motivo, la ricostruzione delle unghie si rende necessaria e al giorno d'oggi l'acrygel è la vera rivoluzione nel mondo della manicure. È un metodo innovativo, che unisce i benefici del gel e dell'acrilico in un unico prodotto. Acrygel può essere applicato su tutti i tipi di unghie ed è perfetto anche per quelle che si rompono, dal momento che possono essere ricostruite.

Acrygel: come si usa

L’acrygel è all’interno di un tubo e per applicarlo bisogna utilizzare un apposito pennello che possiede due estremità diverse. Da una parte è caratterizzato da una spatola che serve a prelevare il prodotto dal tubo, mentre dall’altra un pennello a punta piatta, che serve a rimodellare e a creare la curvatura sull’unghia. L’acrygel può essere utilizzato in diversi modi: per ricoprire l'unghia naturale, per creare l'allungamento con la classica cartina o tramite le apposite dual form. Nei prossimi paragrafi andiamo a vedere come si usa.

Come si utilizza l'acrygel per ricoprire l'unghia naturale

Come prima cosa, è necessario preparare l'unghia naturale e opacizzare la superficie dell'unghia. Dopo puoi stendere il primer e aspetti che si asciughi. Procedi prelevando un po' di acrygel dal tubetto con la sua apposita spatolina e lo distribuisci sull’unghia. Per farlo, puoi utilizzare un pennello con la punta tonda, in modo tale che le setole favoriscano la distribuzione del prodotto. Dopo aver dato alle unghie la forma desiderata, procedi con la polimerizzazione del prodotto in lampada, dopodiché dovrai sgrassare e limare le unghie come faresti di solito. Infine, per ottenere un risultato extra lucido impeccabile puoi applicare un lucidante.

Classica cartina

Per applicare l’acrygel con la cartina bisogna preparare l’unghia e dopodiché bisogna opacizzare la superficie dell'unghia. Successivamente applica il primer e lascialo asciugare. Una volta fatto questo, posiziona la cartina all'unghia e preleva la quantità necessaria di acrygel aiutandoti con l'apposita spatolina e con il pennello stendi bene. Dopodichè procedi con la polimerizzazione in lampada e successivamente rimuovi la cartina dall'unghia. Modella l'unghia utilizzando l'apposita lima e leviga bene la superficie. Applica lo smalto semipermanente che preferisci e poi procedi con la polimerizzazione in lampada. Alla fine sgrassa la superficie delle unghie, applica un lucidante finale e fai polimerizzare in lampada.

Dual form

Le dual form permettono di ottenere una ricostruzione unghie e ne esistono di tante forme, in modo da poter scegliere quella che assomiglia all’unghia naturale. Scegliendo di utilizzare le apposite dual form, il tempo di lavoro si dimezza. In primis, bisogna preparare l'unghia naturale e spingere indietro le cuticole. Dopodiché bisogna opacizzare la superficie dell'unghia. Successivamente stendi il primer e fai asciugare per pochi minuti. Scegli la form che desideri con la dimensione giusta per ogni unghia. Successivamente, procedi prelevando un pò di acrygel dal tubetto con la sua apposita spatolina e lo inserisci all'interno della dual form. Lo stendi bene con il pennello fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Procedi con la polimerizzazione in lampada e successivamente stacca la dual form da ogni unghia compiendo un movimento da sinistra verso destra. Poi modella tutte le unghie dandogli la forma che desideri con la lima e leviga la superficie. Successivamente, stendi lo smalto semipermanente che preferisci e polimerizza in lampada. Alla fine, per un risultato extra lucido puoi applicare un lucidante e polimerizzare in lampada.