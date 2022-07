Pontechianale: l’associazione Karibu in aiuto a bambini, orfani e ragazze in difficoltà del Monzambico

Oggi sabato 30 luglio l'Associazione Karibu Costigliole OdV, che si occupa di dare sostegno a bambini, orfani e ragazze in difficoltà del Monzambico, sarà presente a Pontechianale in occasione degli eventi Estate 2022.

Sarà sulla piazza del Municipio con una bancarella su cui saranno esposti manufatti delle associate: saponi e saponette di olio extravergine d'oliva, creme naturali per il viso con ingredienti biologici, libri sull'emigrazione del nostro territorio, libri per bambini in più lingue, piemontese e occitano compresi, babbucce, berretti, portaoggetti in stoffa, guanti da doccia, gadgets, tutti articoli che potrete avere con una piccola offerta.

In questi giorni due socie saluzzesi Krizia Ribotta Giraudo e Costanza Colombero, nonostante il lungo e difficoltoso viaggio e la guerra interna, hanno raggiunto il Monzambico per portare aiuto e conforto a bambini più sfortunati dei nostri, trascinando 100 kg di valigie piene di articoli di fondamentale utilità.

Karibu vi aspetta a Pontechianale.