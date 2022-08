Quando la notte c’è un’emergenza climatica, ad esempio, come possiamo fare per quanto riguarda gli scarichi domestici che cominciano a brontolare e a riversare i liquami all’interno dei sanitari?

Esistono delle aziende che si occupano di eseguire uno spurgo fogna di notte ma adesso spiegheremo un po’ come mai si verificano eventi di questo tipo che cosa succede esattamente, per non allarmare le persone che devono essere informate proprio per prendere le contromisure adeguate in caso di problematiche specifiche.

In definitiva, quando ci sono dei rovesci climatici importanti magari dopo periodi durante i quali non è piovuto molto, può succedere che la terra e i tombini non riescono ad assorbire tutti questi liquidi che si generano. Bisogna capire che le fognature della città sono un reticolo fitto di condutture che si uniscono per portare tutti i liquami provenienti dagli scarichi domestici fino al depuratore.

Quindi, può essere che arrivando da diversi tombini, l’acqua che precipita in grandi quantità in poco tempo, non riesce a trovare spazio all’interno delle condutture e dunque c’è una sorta di blocco fognario dal quale si generano delle fuoriuscite. A volte queste situazioni provocano anche degli allagamenti, nelle zone di pertinenza delle persone. Quindi ci si può ritrovare con un seminterrato oppure una cantina completamente allagata e in questo caso bisognerebbe assolutamente fare qualcosa in merito, ma siccome non si può fare da soli bisogna contattare una ditta che si occupa di spurghi perché può venire con l’autospurghi.

Come avviene un intervento dell’autospurghi

L’autospurghi è un mezzo di trasporto in dotazione dei gestori ambientali che operano per la ditta di spurghi e dunque viene utilizzato proprio come una sorta di contenitore gigante a compartimenti stagni, dove andare ad inserire tutti quei liquidi che, effettivamente, non trovano spazio all’interno della rete fognaria.

L’autospurghi viene guidato da professionisti del settore che riescono anche ad utilizzare tutte le sue dotazioni come ad esempio di tubi che possono andare a estrarre i liquami della fognatura ma anche da una cantina. O altri ambienti ancora. Si convogliano questi liquidi all’interno di questi compartimenti stagni che sono stati costruiti apposta per non farle uscire nemmeno una goccia.

Tutte queste operazioni devono avvenire sempre considerando che è importante a mantenere la massima sicurezza per le persone e per l’ambiente oltre che per gli animali presenti.

Dal momento che gli imprevisti possono capitare in qualunque momento della giornata, è ovvio che si potrà contattare una ditta di spurghi anche in orario notturno se ha un numero di pronto intervento, anche se i costi devono essere poi calcolati sulla base di diverse variabili.

Ma dove finiscono tutti quei liquami che vengono aspirati dalle pompe della ditta di spurghi? Naturalmente finiscono sempre al depuratore! Solo che non potendoci arrivare da sottoterra, li si porta direttamente su strada. Grazie alla strumentazione in dotazione è possibile ripulire anche sia di fognatura che eventuali ambienti che sono stati un po’ contaminati da questi liquidi ripieni di agenti patogeni pericolosi, basta semplicemente spruzzare acqua ad alta pressione e farlo con la consapevolezza.