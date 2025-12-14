 / Eventi

Domenica 21 dicembre a Saluzzo il Laboratorio “Suoni e Meraviglie” rivolto ai bambini 0-3 anni

Si terrà presso la Scuola APM l’ultimo evento dell'anno rivolto ai bambini dagli 0 ai 3 anni, il laboratorio musicale e multisensoriale Suoni e Meraviglie.

Realizzato in collaborazione con Atelier delle Meraviglie, il laboratorio è dedicato a tre fasce d’età:

ore 9.30: 0-12 mesi 

ore 10.30:12-24 mesi

ore 11.30: 24-36 mesi

I piccoli partecipanti accompagnati dalle proprie famiglie saranno coinvolti in un’esperienza immersiva alla scoperta del suono e della musica. Un’ora di percorso musicale finalizzato a stimolare curiosità ed emozioni.
La quota di partecipazione è di 15 € a coppia (adulto + bambino) più 5 € per ogni partecipante aggiunto. 
I posti sono limitati pertanto la prenotazione è obbligatoria e da effettuare scrivendo all’indirizzo e-mail:
ritmi@consonanteapm.it



 

