Domenica 21 dicembre a Saluzzo il Laboratorio “Suoni e Meraviglie” rivolto ai bambini 0-3 anni

Realizzato in collaborazione con Atelier delle Meraviglie, il laboratorio è dedicato a tre fasce d’età:

ore 9.30: 0-12 mesi

ore 10.30:12-24 mesi

ore 11.30: 24-36 mesi

I piccoli partecipanti accompagnati dalle proprie famiglie saranno coinvolti in un’esperienza immersiva alla scoperta del suono e della musica. Un’ora di percorso musicale finalizzato a stimolare curiosità ed emozioni.

La quota di partecipazione è di 15 € a coppia (adulto + bambino) più 5 € per ogni partecipante aggiunto.

I posti sono limitati pertanto la prenotazione è obbligatoria e da effettuare scrivendo all’indirizzo e-mail:

ritmi@consonanteapm.it





