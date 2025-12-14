L’Istituto tecnico per geometri di Cuneo premia le eccellenze

Nella sede dell’istituto per geometri Bianchi-Virginio di Cuneo si è svolta lo scorso 12 dicembre la cerimonia di premiazione di 25 tra studenti e diplomati per il loro impegno e i risultati che ne sono conseguiti in ambito scolastico.

Grazie al generoso lascito delle famiglie cuneesi Tribaudino e Baccalario, particolarmente legate all’Istituto per geometri della nostra città, sono state assegnate borse di studio destinate a premiare l'eccellenza e il merito dei propri allievi iscritti all’indirizzo Geometri nelle annate 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.

L'iniziativa, che si ripete ormai da decenni, è volta a riconoscere l'impegno e i risultati scolastici dei migliori studenti e prevede l'assegnazione di premi per le seguenti categorie:

Migliore media voti annuale: per gli studenti che si sono distinti per un ottimo rendimento scolastico durante l'anno scolastico. Migliore esito degli Esami di Stato: per gli studenti che hanno conseguito i migliori risultati all'Esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Le borse di studio Baccalario di 700€ per i migliori esiti all’esame di stato sono state assegnate ai diplomati:

BARALE Renzo, CRESPI Giulia, ISAIA Martina, OLIVA Filippo, QUARANTA Riccardo, RANOCCHIA Marianna. SANINO Gabriele, REVELLO Daniele, VARDANEGA Francesco.

Le borse di studio Tribaudino di 500€ per la migliore media di voti annuale sono state attribuite agli alunni:

AIME Alessandro, ANGIOLA Matteo, AUDISIO Michele, BALLATORE Alessandro, BELLIARDO Marco, DE BONI Giovanni, GALLO Simone, GIORDANENGO Mattia, GIRAUDO Lorenza, IGLINA Alice, LERDA Martina, MARCHISIO Luca, REVELLO Daniele ROSSO Samuele, SASSO Silvia, TESIO Francesco, TASSONE Aurora, VARDANEGA Francesco.

Tra questi anche il vincitore della gara Nazionale per studenti geometri nell’edizione 2024 Daniele Revello, oltre ad alcuni allievi che si sono distinti per tre annate successive con il conseguimento di ben 3 borse di studio.

I lasciti delle famiglie Tribaudino e Baccalario consentono al Bianchi-Virginio di sostenere e valorizzare le eccellenze tra i suoi studenti, dando loro un riconoscimento che va al di là del premio: si guarda al loro percorso come persone, al rapporto con i compagni, alla determinazione con cui affrontano lo studio.

E’ una tradizione, una ricorrenza da decenni: l'obiettivo dell’iniziativa è di valorizzare il talento, la dedizione e la serietà dimostrati nel percorso formativo, incoraggiando gli studenti e i diplomati geometri a proseguire sulla strada dell'eccellenza.

La festa di consegna dei premi, che ha visto la partecipazione del Dirigente Scolastico Flavio Girodengo e di professori e studenti insieme alle loro famiglie, è stata una bella occasione di incontro tra docenti ed ex allievi. “Rivedere i ragazzi che hanno vissuto con noi un pezzo della loro vita e ritrovarli motivati e soddisfatti del percorso fatto e di quello intrapreso all'università o nel mondo del lavoro, insieme alle loro famiglie, è stato emozionante e ci ha reso orgogliosi dei loro successi” ha dichiarato Donatella Marcandrea, docente dell’Istituto e membro della Commissione Borse di studio.

Alla Premiazione hanno partecipato anche il Presidente del Collegio dei Geometri Carlo Cane e il consigliere Massimiliano Dutto.

Il diploma di geometra offre una molteplicità di sbocchi professionali oltre che una preparazione adeguata per qualsiasi percorso universitario, sia in ambito tecnico che umanistico.

Per gli studenti di terza media, che si troveranno ad affrontare la scelta della scuola superiore, sono previste ancora due giornate di scuola aperta:

LUNEDI 15 DICEMBRE

LUNEDI 12 GENNAIO

nella sede scolastica di via f.lli RAMORINO, 3 a Cuneo con orario 14,30-16,30.

La visita durerà 2 ore e sarà organizzata in un momento comune e attività a gruppi con docenti e studenti. La prenotazione è obbligatoria attraverso il link https://forms.gle /VoYB1wni34J3ZDiU8

o QR code in calce.

Per informazioni: luisa.barutta@bianchivirginio.it

0171079722 (segreteria ITG)