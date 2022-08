Valle Po, urta una vettura uscendo da un incrocio e non si ferma: l'automobilista incidentata gli scrive

Chissà a quante persone è capitato di trovarsi la macchina danneggiata, in un parcheggio, senza sapere a chi dire grazie.

Succede spesso. Ma questa volta le cose sono andate addirittura peggio. Perché la persona che ci ha scritto ha avuto un incidente a causa di una persona uscita da uno stop, che nemmeno si è fermata. Dopo aver urtato l'auto che proveniva da una strada con precedenza, si è defilata. La persona danneggiata non è riuscita a prendere il numero di targa e spera, scrivendogli una lettera e chiedendoci di diffonderla, che il responsabile possa leggerla e vergognarsi, almeno questo, per il suo comportamento.

La pubblichiamo

Caro automobilista che stamattina, 2 agosto, alle 7,30, non ti sei fermato allo stop dell'ultimo incrocio in uscita da Rifreddo verso Revello, ti sarai accorto che hai urtato violentemente la mia auto proveniente dalla provinciale Valle Po.

Perché non ti sei fermato? Oltre all'auto rovinata potevi fare male anche a me, autista e al mio passeggero. Non ti è passato per la mente di accostare e chiedere come stavamo? La cosa che mi ha fatto più dispiacere non è stato il danno materiale della macchina, che dobbiamo far valutare da un bravo carrozziere, ma la constatazione che ci sono persone irresponsabili come te. Spero che tu possa riflettere e in futuro avere comportamenti più dignitosi.