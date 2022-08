Il Palio delle Borgate di Garessio si prepara al gran finale

Il Palio delle Borgate di Garessio si prepara per il gran finale e chiude la settimana con il “botto” della camminata con ben 317 partenti da Piazza Tornatore. Vittoria per pochi secondi di Oscar Bracco (Poggiolo), su Fabio Franco (Ponte S.Rocco) e Marco Alifredi (Ormea Centro) e tra le donne successo di Marina Bologna (Borgo&Valsorda), prima Master, su Elena Tornatore (Ponte S.Rocco) e Chiara Arduino (Frazioni), miglior Senior, altri hurrà di categoria per Elisa Geatti (Poggiolo) e Giacomo Bisio (Frazioni) nei Giovani, Marco Rosso (Bagnasco) e Gabriele Naso (S. Rocco) ex aequo nei Master e nei Tris per Matteo, Marta e Alberto Fazio. In precedenza, la pallavolo ha premiato Contorni di Ormea (Ambra Merlo, Floriana Mao, Sara Vallino, Valeria Merlino, Giulia Ghirardo, Elisa Bava, Evelina Borgna e Lucrezia Bologna) nel torneo di casa precedendo le Frazioni e il Ponte Cuntrò. Venerdì le Frazioni (Tommaso Ravotto, Erica Molinaro, Fabio Cadorin, Simona Sappa e Giulia Canavese) hanno vinto il quiz Kahoot in Piazza Marconi superando Contorni e Cuntrò e sabato il 3° memorial Pierpaolo Dani, ovvero il torneo di tennis delle padelle, è andato alla coppia di Borgo&Valsorda Matteo Marenco e Davide Salvatico che ha battuto in finale Pierandrea Camelia e Giacomo Lanfranco (Ponte Cuntrò); ko in semifinale i frazionisti Fabio e Dimitri Cadorin e Federico Guido-Gabriele Michelis (Priola). Il grazie per questi eventi al Circolo Tennis Garessio, al Volley Alto Tanaro e per la corsa alla Polizia Municipale di Garessio, all’Ufficio Tecnico ed a tutti i volontari impegnati sul percorso.

Ora il gran finale perlopiù nell’area Pro Loco dell’ex Maneggio: mercoledì alle 20.30 castelli di carte (Junior) e lancio dell’uovo (Senior), venerdì sera la serata esibizione dalle 22, sabato dalle 14.30 la gara di biglie (Senior) e domenica, dopo “Sardina” nei Boschetti di Borgoratto (ore 9.30 per gli Junior), dalle 14.30 staffetta dell’acqua (Bambini), passami il secchio (Ragazzi), togliti i calzini e staffetta insaponata (Senior), alle 21 le premiazioni finali.