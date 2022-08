"Non lasciarci soli tra le fiamme...": a Chiusa di Pesio il campo scuola della squadra AIB

Visto il grande successo dell’edizione precedente, lunedì 22 agosto, dalle 9 alle 18.30, torna il campo scuola organizzato dalla squadra A.I.B di Chiusa di Pesio rivolto ai bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni.

“Ciüsa 2022”, in programma alla Roccarina, sarà un’occasione speciale per conoscere più da vicino il mondo del volontariato, le modalità di intervento in caso di incendio e le preziose attività di prevenzione svolte dal gruppo. Oltre che un appuntamento utile a valorizzare le competenze dei più giovani e accrescere in loro la sensibilità nei confronti dell’ambiente, del territorio e della collettività.

Per informazioni e iscrizioni, chiamare il 331/2854332 entro il 20 agosto.