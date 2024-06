Revocata l'ordinanza: torna accessibile ai pedoni il Vallone di Valasco

In tempi record è già stata revocata l’ordinanza (adottata il 24 giugno in seguito al maltempo) che vietava il transito pedonale per accedere al Vallone di Valasco.

Soddisfatto il sindaco di Valdieri Guido Giordana: “C'è stata grossa sinergia tra l'Ente Parco e l'amministrazione comunale. Ci tengo a ringraziare le squadre tecniche per aver lavorato senza sosta con l'obiettivo di riuscire a riaprire per il fine settimana. Un ringraziamento forte va poi ai gestori del rifugio Valasco che si sono messi in prima persona ad aiutare nel ripristinare i guadi e le canalette per la ripresa più rapida possibile della loro attività e di quella dei rifugisti dell'alta Valle”.

Ricordiamo poi che ieri (giovedì 27 giugno) il Comune di Valdieri, grazie al celere ripristino del guado, ha revocato l’ordinanza che vietava il transito pedonale e veicolare oltre il ponte di accesso alla regione Terme.

Si può pertanto raggiungere la località termale e salire anche nei Valloni della Valletta (Pian della Casa) e del Lourousa.