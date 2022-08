Il genepy Bordiga, da oltre 130 anni è sinonimo di qualità artigianale e di raccolta a mano

Il genepy o genepì è una pianta della famiglia dell'artemisia che cresce nelle Alpi Occidentali tra i 1500 ei 3000 metri sul livello del mare. Storicamente veniva utilizzato dai montanari sotto forma di tisane per indurre la sudorazione durante le malattie più acute. Il genepy è noto per le sue proprietà aromatiche e medicinali. Pianta i cui olii essenziali evocano aromi sia mielati che erbacei, ha proprietà energizzanti, toniche, stimolanti e stomatiche. Il picco della sua fioritura è di solito all'inizio di luglio. Il genepy è una pianta spontanea protetta, per cui non può essere raccolta ma dev’essere coltivata.

Da oltre 130 anni l'azienda cuneese Bordiga è sinonimo di liquori di eccellenza. Da sempre ha posto alla base delle sue produzioni la moltitudine di erbe, fiori, radici e piante che le montagne e le valli del cuneese mettono a disposizione, dando vita nel corso degli anni ad una gamma di prodotti che racchiudono tutti i profumi, gli aromi e le fragranze alpine. Le botaniche alpine che Bordiga utilizza crescono spontanee, vengono raccolte a mano, essicate in alta quota e portate in distilleria.

Per la produzione di genepy invece, Bordiga si avvale della collaborazione di alcuni coltivatori dei terreni montani delle valli Cuneesi al fine di controllare la qualità delle sue forniture e di preservare l'ambiente circostante.

La storia di questa azienda ha avuto inizio nella seconda metà dell’Ottocento, grazie alle capacità imprenditoriali del Cav. Pietro Bordiga. Dotato di ampie conoscenze in erboristeria ed in tecniche di estrazione degli oli essenziali, decise di aprire una distilleria, scegliendo Cuneo come città di riferimento, un luogo ideale in mezzo alle Alpi per trovare le erbe ideali per le sue creazioni.

L’azienda nel corso degli anni ha ampliato le sue tecnologie e la capacità produttiva, ma ha mantenuto le tradizioni nella distillazione. Infatti, ancora oggi viene usato l’alambicco a fuoco di legna ed i mastri distillatori controllano personalmente le erbe portate dai raccoglitori. Anche la raccolta è rimasta invariata e soprattutto è ecosostenibile, garantendo una produzione di genepy artigianale di altissimo pregio.

La produzione ogni anno si affida come una volta alle stagioni e al clima. La cura posta nella produzione è stata preservata nel corso degli anni, consentendo di creare una bevanda dalle caratteristiche organolettiche uniche ed inimitabili.

Il genepy Bordiga è un liquore della tradizione che unisce il passato con il futuro.