Iscriviti al corso “Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica”

Il settore della logistica è oggi strategico per una pluralità di attività economiche e imprenditoriali.

Sono tantissime, infatti, le aziende che si affidano al trasporto di merci per la gestione quotidiana dei cicli produttivi. Ma logistica non vuol dire solo questo.

A livello mondiale, la logistica – in combinazione con l’ascesa delle nuove tecnologie – ha registrato una crescita enorme negli ultimi tempi. Per garantire che queste aree di crescita siano sempre efficienti, le aziende dall’ambito devono assumere personale formato con le giuste competenze.

L’AFP Centro di Verzuolo ha in programma, con partenza in autunno entro metà ottobre, un percorso formativo altamente qualificato, in grado di fornire agli allievi esperienze e conoscenze che consentono inserimenti lavorativi immediati anche nel nostro territorio.

Il Corso di specializzazione avrà una durata di 800 ore, di cui 400 ore saranno di formazione esterna svolta presso un'impresa con la modalità dell’alternanza scuola-lavoro e con la possibilità di essere assunti dalle aziende con contratto di apprendistato.

L’esperto in Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica interviene nelle attività di approvvigionamento, organizzazione della rete distributiva e delle spedizioni, adottando le soluzioni e gli strumenti più idonei alla realizzazione del ciclo logistico anche in un'ottica di Lean Thinking.

Un percorso gratuito, che sviluppa un pensiero sistemico quanto mai necessario nel mondo del lavoro odierno.





http://www.afpdronero.it/index.php?module=courses&method=detail&id=200295





AFP - Centro di Verzuolo Via Don Orione, 41 | 12039 Verzuolo - Tel +39 0175-86471 centro.verzuolo@afpdronero.it