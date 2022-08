Ecco la lista dei migliori 5 PayPal casinos per giocare online in Italia

Pro

StarCasinò è portale serio ed affidabile che è operativo in Italia dal 2010 ed è partner di molte società di calcio. Da molto prima di altri siti di gioco, StarCasinò è quella con la storia più lunga di gioco a distanza. Questo portale di casino PayPal offre tante tipologie di pagamento sia reale che virtuale tramite carta o conti elettronici.

StarCasinò è uno dei primi casinò ad aver ottenuto la certificazione ADM/AAMS. Il sito offre tutte le tipologie di giochi da casinò online e tavoli con formula live e croupier reali.

Prelevare le vincite è semplice, in quanto il portale paga regolarmente le vincite. Inoltre, si utilizza un pin ogni volta che si effettua un’operazione così da rendere tutto ancora più sicuro.

Con una sola app si possono effettuare le scommesse sportive e giocare online.

Oltre al calcio, tennis e basket non mancano altre discipline sportive come rugby, hockey e pallavolo. Manca però il live streaming e il live score aggiornato in tempo reale.

Per quanto riguarda il Bonus di Benvenuto, esso prevede fino a 200 free spin in omaggio, più un incentivo di 200€ di cashback. Le condizioni del bonus sono 35 puntate e si ha una validità di 7 giorni per giocate.

I 200 giri gratuiti vengono accreditati sull’account dell’utente in più volte: la prima, da 50, dopo aver effettuato una prima ricarica di almeno 5 euro; la seconda, da 50, in seguito al secondo deposito di almeno 20 euro; la terza tranche, da 50 giri, arriva dopo una terza ricarica di almeno 20 euro e lo stesso vale per la quarta tranche, dopo il quarto deposito di almeno 20 euro.

Tra le promozioni ci sono anche i Free Spins Illimitati che funzionano in questo modo: dal momento della registrazione del conto e per i 7 giorni successivi, per ogni ricarica da almeno 10 euro, i giocatori riceveranno un importo pari di Free Spins da giocare su Starburst!

StarCasinò online propone anche un VIP Club e un programma fedeltà. Ciò che differenzia questi due sistemi sono le modalità di accesso.

Al VIP Club possono prenderne parte solo i giocatori affezionati al casinò; con il programma fedeltà di StarCasinò, ogni nuovo utente rientra in questo programma e può accumulare punti.





Giocare può causare dipendenza patologica; è vietato il gioco ai minori di anni 18.