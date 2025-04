Da Bruxelles, Cirio sui dazi: "La decisione di Trump è sbagliata. L'Europa reagisca ma non chiuda al dialogo" [VIDEO]

“Condivido la posizione espressa dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, definendo sbagliati i dazi imposti da Trump. Una scelta che sicuramente rischia di aprire una guerra commerciale che non dobbiamo aprire e che farebbe male agli Stati Uniti, ma anche alla nostra Europa e quindi al nostro Paese. Per questa ragione credo che, come il vicepresidente Tajani oggi è impegnato a fare proprio qui a Bruxelles, sia necessario tenere la schiena dritta per reagire a quanto accade, ma contestualmente aprire una trattativa chiara e determinata, per arrivare ad accordi meno penalizzanti per noi, ma anche per gli stessi Stati Uniti”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a Bruxelles, dove è in corso all’Assemblea plenaria del Comitato delle Regioni.

“C’è la necessità – aggiunge Cirio – che l’Europa intervenga a livello mondiale per tutelare la competitività delle nostre imprese e la libera circolazione delle merci che è sempre stato e rimane un asset fondamentale. Dunque oggi io ritengo che sia necessaria una reazione, ma che si debba anche tenere aperta le porta delle trattative. Le guerre commerciali non portano mai benefici, le guerre in generale non portano mai benefici”. (Adn)