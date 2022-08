Bra, l’ex sindaco Bruna Sibille candidata al Senato: "Insieme possiamo farcela"

Parliamo delle elezioni politiche in calendario il prossimo 25 settembre. Tra coloro che tentano la corsa al Parlamento, c’è anche Bruna Sibille. L’ex sindaco di Bra, attualmente consigliere comunale e provinciale, è candidata tra le fila del Pd e occupa il quarto posto della lista nel collegio plurinominale del Senato Piemonte 2. L’annuncio è arrivato via social: “Sono candidata al Senato per le prossime elezioni politiche. Grazie del sostegno che vorrete darmi”. E la sua pagina Facebook è stata subito inondata di consensi e messaggi carichi di entusiasmo. Non è una cosa comune per un politico. In rima con l’endorsement del circolo Pd ‘Angelo Vassallo’ di Bra, che sempre su Facebook ha pubblicato questo post: “Bruna Sibille candidata nella lista proporzionale per il Senato. Ora tutti al lavoro per un ottimo risultato”.

La Sibille è pronta alla sfida: “Sento in me tutta la responsabilità che questa candidatura comporta. Insieme possiamo farcela. La nostra comunità ha la possibilità di garantire e promuovere la crescita di Langhe e Roero”.

Aggiungendo: “Vi assicuro che ogni istante del mio tempo sarà dedicato a questo scopo. Ho cercato di mettere insieme anche quelle che penso siano priorità del nostro territorio”. Ecco i punti: “Autostrada Asti-Cuneo (completare il lotto mancante senza altre interruzioni, avviare il terzo ponte ad Alba ed il nuovo ponte a Pollenzo); Case della salute e ospedali di comunità (riqualificare il Santo Spirito di Bra e il San Lazzaro di Alba con nuovi servizi per malati cronici e per l’assistenza di base); trasporto pubblico locale (ripristinare collegamenti consistenti sulla tratta Bra/Cavallermaggiore - per Cuneo e Savona - e sulla Alba-Asti); turismo e ambiente (sviluppare un turismo orientato all’ambiente e alla conservazione del nostro patrimonio naturale); acqua per le case e l’agricoltura (investimenti per l’acqua di casa nostra e per un’agricoltura fondata sul consumo responsabile)”.