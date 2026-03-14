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Attualità | 14 marzo 2026, 17:14

Separazione delle carriere, confronto pubblico a Magliano Alfieri sul referendum costituzionale

Sala piena per il dibattito tra gli avvocati Marco Calosso e Marta Giovannini sulle ragioni del Sì e del No alla riforma della magistratura

Il tavolo dei relatori

Il tavolo dei relatori

Magliano Alfieri ha ospitato ieri sera un partecipato incontro pubblico dedicato al prossimo referendum costituzionale sulla separazione delle carriere nella magistratura. L’appuntamento, organizzato dalle associazioni del paese, si è svolto nel salone polifunzionale ed è stato moderato dal professor Carosso, già sindaco di Magliano e docente universitario.

(Marta Giovannini con l'ex sindaco Carosso)

A confrontarsi sulle ragioni del Sì e del No sono stati due avvocati: Marco Calosso, del foro di Asti, per il Sì, e Marta Giovannini, avvocata di Alba e sindaca di Verduno, per il No. Nel corso della serata i relatori hanno illustrato i contenuti della riforma, le conseguenze della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e i possibili effetti sull’equilibrio del sistema giustizia, prima di aprire lo spazio alle domande del pubblico.

(Marta Giovannini con Marco Calosso)

L’incontro si è chiuso con i ringraziamenti dei relatori al pubblico e agli organizzatori per l’attenzione e il livello del dibattito. Marta Giovannini ha voluto rivolgere un saluto particolare anche alla sindaca di Magliano Alfieri, presente in sala, che aveva introdotto la serata portando i saluti dell’amministrazione comunale.

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