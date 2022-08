Verso il voto, Carlotta Boffa candidata capolista al Senato per "Noi Moderati"

"Posso finalmente confermare la mia candidatura ufficiale come Capolista per il Senato della Repubblica nel collegio del Piemonte 1, lista plurinominale proporzionale." - spiega Carlotta Boffa, vicesindaco di Alba- "Unica candidata albese per la lista Noi Moderati, nella quale sono confluiti quattro partiti di centro che hanno deciso di sostenere il centro destra alle elezioni politiche del 25 settembre 2022.