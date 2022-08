Forza Italia, Marco Perosino al terzo posto sul plurinominale alla Camera nel Piemonte 2

C’è un solo candidato per Forza Italia espresso dall’area cuneese. È il senatore uscente e sindaco di Priocca d’Alba Marco Perosino.

Perosino è candidato non più al Senato ma questa volta alla Camera sul collegio plurinominale Piemonte 2 Cuneo-Asti-Alessandria, in terza posizione.

Davanti a lui il biellese Roberto Pella e la siciliana Matilde Siracusano, parlamentari uscenti; dopo di lui Maria Rosa Porta, vicecoordinatrice regionale azzurra (Novi Ligure).

Sia Pella che Siracusano sono anche candidati in collegi uninominali per il centrodestra: il primo nel collegio 5 di Moncalieri, la seconda in quello di Messina.

Perosino ha quindi buone possibilità di rielezione passando da Palazzo Madama a Montecitorio.

Per quanto riguarda il Senato, capolista anche sul Cuneo-Pinerolo-Moncalieri la lista del proporzionale è guidata da Silvio Berlusconi, seguito da Licia Ronzulli, Roberto Rosso e Franca Roso.

PIEMONTE 1 - CIRCOSCRIZIONE CAMERA- PLURINOMINALE

COLLEGIO 1 (5 SEGGI) 1- TO Circo. 2, Santa Rita, Mirafiori; 2- TO Circo. 3 -San Paolo -Cenisia -Pozzo Strada -Cit Turin -Borgata Lesna; 3- Collegno

PORCHIETTO CLAUDIA

GIACOMETTO CARLO

BILETTA ALESSANDRA

SEPPILLI LUDOVICO

COLLEGIO 2 (5 SEGGI) 4-Chieri, 5-Moncalieri

PICHETTO GILBERTO

TIRABOSCHI VIRGINIA

RUZZOLA PAOLO

BIGLIOTTO MARIA GRAZIA

CIRCOSCRIZIONE CAMERA–UNINOMINALE

COLLEGIO 5- Moncalieri

PELLA ROBERTO

PIEMONTE 2 -CIRCOSCRIZIONE CAMERA-PLURINOMINALE

COLLEGIO 1 (4 SEGGI) 2- Novara; 2-Vercelli

CRISTINA MIRELLA

COTA ROBERTO

BECCARIA ANNALISA

PRENCIPE ANTONIO

COLLEGIO 2 (5 SEGGI) 1-ALESSANDRIA, 4-ASTI, 5-CUNEO

PELLA ROBERTO

SIRACUSANO MATILDE

PEROSINO MARCO

PORTA MARIA ROSA

PIEMONTE -CIRCOSCRIZIONE SENATO -PLURINOMINALE COLLEGIO 1 (4SEGGI) 1- Torino: Circ.2, Santa Rita-Mirafiori Nord-Mirafiori Sud, ; 2-Moncalieri

RIZZOTTI MARIA

TRONZANO ANDREA

MARTA CLARA

FAVA MAURO

COLLEGIO 2 (5 SEGGI) 1-Novara, 4-Alessandria, 5-Cuneo

BERLUSCONI SILVIO

RONZULLI LICIA

ROSSO ROBERTO

ROSO FRANCA

CIRCOSCRIZIONE SENATO –UNINOMINALEC OLLEGIO 4-ALESSANDRIA (AL, AT,TO)

ZANGRILLO PAOLO