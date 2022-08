Al via i lavori per sistemare la strada comunale del Vallone della Valletta a Valdieri

Il 29 agosto inizieranno i lavori per la sistemazione della strada comunale del Vallone della Valletta, nel tratto Terme di Valdieri-Pian della Casa, e per la realizzazione di una passerella pedonale sul rio in località Pian della Casa.

Il percorso è un accesso indispensabile per gli itinerari turistici verso i Colli del Ciriegia e di Fremamorta.

Nel dettaglio sono previsti i seguenti lavori:

Ripristino e messa in sicurezza della viabilità di accesso al Pian della Casa.

Finanziamento di euro 300.000 della Regione Piemonte.

Sistemazione idraulica dei valloni lungo la strada comunale di accesso al Pian della Casa.

Finanziamento di euro 42.500 euro con Fondi ATO

Realizzazione di una passerella pedonale sul rio in località Pian della Casa.

Finanziamento di euro 65.880 gestito dall’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime nell’ambito del Programma INTERREG V-A 2014/2020 ALCOTRA – progetto 4009 PATRIM.

Salvo impedimenti meteorologici i lavori termineranno entro fine anno.

Per l’esecuzione dei lavori il transito sulla strada comunale in questione verrà interrotto, ma rimarrà aperto eccezionalmente per le giornate di sabato e domenica 3 e 4 settembre p.v.