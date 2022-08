A quarant’anni dalla morte Bra ricorda il Generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa

Un anniversario che Bra non dimentica quello che nei prossimi giorni segnerà i quarant’anni dalla morte del Generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa (Saluzzo 27/09/1920 – Palermo 3/9/1982), vicecomandante generale dell’Arma dopo essersi distinto nella lotta al terrorismo, morto nell’attentato di via Carini a Palermo (nella strage perirono anche la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo) pochi mesi dopo esser stato nominato prefetto di Palermo con l’incarico di contrastare Cosa Nostra.



Insignito della medaglia d'oro al valore civile alla memoria, all’alto ufficiale dell’Arma nativo del Cuneese è intitolata la scuola media di via Edoardo Brizio a Bra, sede della cerimonia che Comune e Istituto Comprensivo Bra2 hanno organizzato alle ore 17.30 di venerdì 2 settembre con la partecipazione dell’Amministrazione comunale e dei Carabinieri della locale Compagnia, guidati dal capitano Massimo Caputo.