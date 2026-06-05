A Sampeyre una panchina dedicata alla gentilezza

Giovedì 4 giugno a Sampeyre si è tenuta l’inaugurazione della Panchina della Gentilezza, che è stata collocata negli spazi esterni dell’Ufficio Turistico comunale di via Cavour.

Alla cerimonia hanno partecipato le bambine e i bambini della Scuola dell’Infanzia di Sampeyre con le insegnanti, il sindaco Roberto Dadone, la Polizia Locale, la responsabile dell’Ufficio Turistico e alcuni familiari dei piccoli protagonisti del progetto.

L’iniziativa conclude il primo anno di attività del Consiglio Comunale dei Piccoli – Spazio alla gentilezza, il percorso educativo che ha coinvolto in modo prioritario gli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, ma anche i bambini di tre e quattro anni, in collaborazione con il Comune di Sampeyre. Proprio i bambini, nel mese di febbraio, avevano avanzato la proposta di realizzare una panchina che potesse contribuire ad abbellire un angolo del paese e, al tempo stesso, ricordare l’importanza dei piccoli gesti gentili nella vita quotidiana.



«Le iniziative e le attività svolte durante l’anno sul tema della gentilezza sono state numerose – afferma il sindaco Roberto Dadone – ed essere affiancato da un consiglio comunale composto da piccoli cittadini del domani è stata un’esperienza molto positiva, che auspico possa proseguire con entusiasmo anche nel prossimo anno scolastico. Uno dei motti che le insegnanti hanno trasmesso ai bambini è che la gentilezza non fa rumore, ma lascia l’eco. L’augurio è che il percorso compiuto insieme possa lasciare un segno duraturo, accompagnandoli nella crescita e aiutandoli a costruire un forte senso civico e attenzione verso gli altri».



La panchina è stata tinteggiata di viola, tonalità tradizionalmente associata alla gentilezza perché nasce dall’unione del blu, simbolo di profondità, e del rosso, che richiama la concretezza. La collocazione nelle immediate vicinanze dell’Ufficio Turistico garantirà una buona visibilità all’iniziativa e offrirà al tempo stesso una seduta a disposizione delle numerose persone che, soprattutto durante la stagione estiva, sostano nell’area in attesa di informazioni e materiale promozionale sul territorio. L’inaugurazione si è conclusa con un momento conviviale e un buffet offerto dal Comune. Nel frattempo sono già allo studio nuove attività per il prossimo anno scolastico, che porterà all’elezione di un nuovo Consiglio Comunale dei Piccoli e all’individuazione di un nuovo tema sul quale sviluppare iniziative e progetti condivisi.