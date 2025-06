Intersezioni e attraversamenti pedonali rialzati, Cuneo pensa a nuovi interventi di moderazione della velocità in otto aree del territorio

Costeranno in totale 90 mila euro gli interventi di moderazione della velocità tramite intersezioni e attraversamenti rialzati recentemente approvati in via esecutiva dall’amministrazione comunale cuneese. Un’iniziativa che guarda alla più sicura fruibilità da parte dell’utenza “debole” della strada - pedoni e ciclisti – e che risulterebbe essere, secondo l’amministrazione e il testo della delibera comparso sull’albo pretorio del Comune, “il metodo più efficace nel perseguire l’obiettivo è la realizzazione di rialzi della sede stradale in corrispondenza degli attraversamenti pedonali singoli o nelle vicinanze delle intersezioni stradali”.

A seguito di diverse segnalazioni giunte in Comune – ormai da anni – gli uffici hanno quindi provveduto a effettuare valutazioni tecniche sulle valutazioni, per stilare poi (in accordo con la disponibilità economica di bilancio) un elenco di otto aree d’intervento: via Cesare Pavese e via Momigliano sull’Altipiano, via dell’Abbazia in frazione San Benigno, via Villata in frazione San Pietro del Gallo, via Auriate in frazione San Rocco Castagnaretta, via Roata Canale nei pressi di via Reana in frazione Roata Canale nei pressi di via Reana, via del Portico all’intersezione con via Galfrè in frazione Roata Rossi, e via Gauteri nel tratto tra i civici 32 e 51 in frazione Spinetta.

Da progetto di fattibilità tecnico economica approvato nel dicembre 2024 – al quale il progetto esecutivo stilato dai tecnici dell’Ufficio del servizio infrastrutture e opere di urbanizzazione del settore Lavori Pubblici in totale continuità - l’intervento comporterebbe appunto una spesa di 90 mila euro, finanziati con alienazioni. Di questa, 78.630,51 euro riguarderebbero i lavori, comprensivi di 2.100 euro oneri della sicurezza.