Ad Alba torna la Giunta nei quartieri: “I Comitati sono sentinelle del territorio ma anche motori di comunità”

Dopo alcuni mesi, dedicati soprattutto alle attività sul territorio e all'organizzazione di eventi e iniziative locali, ad Alba è pronta a ripartire la Giunta nei quartieri, il percorso di confronto diretto tra amministratori e cittadini promosso dall'Amministrazione comunale.

Il primo appuntamento della nuova fase è fissato per il 17 giugno nel quartiere Moretta 2, con un incontro ospitato al Circolo Montebellina. Sarà il punto di partenza di un nuovo ciclo di riunioni che riporterà sindaco, assessori e cittadini a confrontarsi direttamente sulle esigenze dei diversi quartieri cittadini.

L'occasione diventa anche un momento per fare il punto sul lavoro svolto dai Comitati di quartiere, realtà che negli ultimi anni hanno consolidato un ruolo sempre più articolato all'interno della vita cittadina.

“Spesso si pensa ai Comitati soltanto come interlocutori dell'Amministrazione per segnalazioni, criticità e problematiche da risolvere”, osserva l'assessore ai Quartieri Davide Tibaldi. “In realtà stanno interpretando molto bene una doppia funzione: da un lato quella di sentinelle del territorio, dall'altro quella di promotori di iniziative capaci di creare partecipazione e momenti di aggregazione nei quartieri”.

Una dimensione che negli ultimi mesi è emersa con particolare evidenza attraverso le numerose manifestazioni organizzate nei diversi rioni cittadini.

Tra gli appuntamenti più recenti figura la Scapapian, che ha animato il quartiere Piave, mentre nelle prossime settimane il calendario proporrà nuove occasioni di incontro.

Il 30 maggio, alla Cascina di Santa Margherita, il quartiere Moretta è stato protagonista con “Quartier in Arte”, pomeriggio e serata tra, cultura, musica, street food e intrattenimento. Sempre il quartiere Piave, venerdì 29 maggio, ha ospitato la tradizionale “Festa d'Magg”, con negozi aperti, spettacoli, musica dal vivo, attività per famiglie e l'esibizione comica di Dado.

Il 6 giugno toccherà invece a San Cassiano con la diciannovesima edizione della Festa degli Aquiloni, appuntamento che unirà laboratori, spettacoli, giochi, mercatino artigianale e attività dedicate ai più piccoli.

Iniziative diverse tra loro ma accomunate da uno stesso obiettivo: rafforzare il senso di appartenenza e creare occasioni di incontro all'interno dei quartieri.

“Questi eventi dimostrano come i Comitati non siano soltanto organismi consultivi”, sottolinea Tibaldi. “Sono realtà che contribuiscono concretamente a rendere vivi i quartieri, favorendo relazioni, partecipazione e coinvolgimento dei cittadini”.

Da qui la scelta di rilanciare parallelamente anche gli incontri della Giunta itinerante, che rappresentano il momento istituzionale di ascolto e confronto.

L'obiettivo resta quello di mantenere aperto un dialogo costante tra amministrazione e territorio, valorizzando il lavoro di una rete di volontari che, attraverso i Comitati, continua a rappresentare uno dei principali punti di riferimento della vita di quartiere albese.