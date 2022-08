Cuneo: tutto pronto per l'incontro della Scuola Genitori CPP con Daniele Novara

Venerdì 2 settembre a Cuneo presso l'Aula Magna dell'Università Ex Mater Amabilis, via A. Ferraris di Celle 2, si terrà l’incontro della Scuola Genitori CPP (Centro Pedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti) e promosso da "Crescendo by Sodexo"- l’insieme dei servizi educativi di Sodexo dedicati alla prima infanzia – in collaborazione con il Comune di Cuneo sul tema “Grandi per scelta”, un percorso da costruire ogni giorno per essere educatori, elaborare un progetto condiviso, proporre regole sostenibili e gestire i conflitti con adulti e bambini.



L’evento gratuito tenuto da Daniele Novara, pedagogista e direttore del CPP e Marta Versiglia, pedagogista e counselor maieutico del CPP, prevede una prima sessione pomeridiana e una seconda serale.



In quella pomeridiana si tratterà “Il conflitto come risorsa per sostenere l’alleanza educativa” con la partecipazione di Daniele Novara e Marta Versiglia dalle 15.30 alle 18.30 è rivolto a educatori e insegnanti della fascia d’età 0-6.



“È il momento di realizzare un nuovo progetto pedagogico. Un progetto che sappia finalmente, dopo decenni di tentennamento, riuscire a sintonizzare le grandi scoperte pedagogiche e scientifiche nonché delle moderne neuroscienze con l’organizzazione dell’apprendimento, delle attività didattiche e, soprattutto, con la formazione professionale degli insegnanti e degli educatori”, afferma Daniele Novara.



Nella sessione serale, invece, si parlerà di “Organizzati e Felici. Genitori concreti per un'educazione efficace” con la presenza di Daniele Novara dalle 20.45 alle 22.45 è dedicato a genitori, operatori e cittadinanza.



“I genitori di oggi appaiono sicuramente più̀ vicini e coinvolti nell’educazione dei figli ma al tempo stesso più̀ fragili nel sostenere il loro ruolo. Organizzare l’educazione significa assumere un progetto educativo che, a seconda dell’età̀, aiuti ad accompagnare i figli nei compiti evolutivi e nel raggiungimento delle successive e graduali tappe dell’autonomia”, spiega il pedagogista e direttore del CPP.



Per iscriversi all’evento “Grandi per scelta” è sufficiente registrarsi al sito “Grandi per scelta” (sistemainfanziacuneo.it)



Per maggiori informazioni sull’evento è possibile inviare una mail all’indirizzo nido1girasoli@comune.cuneo.it.