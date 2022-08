Bra, tra saperi e sapori il ricco autunno di eventi sotto la Zizzola

Trenta eventi in sessanta giorni: appuntamenti all’insegna di un binomio quello "tra saperi e sapori", col quale la città della Zizzola punta a consolidare i positivi segnali che arrivano da un settore turistico in forte ripresa dopo gli anni della pandemia.



Sono le proposte di "Passaggio a Bra in tempo d’autunno", calendario che mette insieme grandi appuntamenti come "Bra’s" (nelle sue rinnovata veste, con cadenza biennale e sede nel centro storico), "Da Cortile a Cortile" (che ritorna itinerante) e "Pro loco in Città" (venti le Pro loco coinvolte, dopo i 1.200 coperti realizzati con l’edizione dello scorso anno), a mostre e performance artistiche, concerti, rassegne musicali, esposizioni artistiche, incontri d’autore e festival dedicati alle immagini e alle arti.



L’intera rassegna è stata presentata ieri, martedì, a Palazzo Mathis, alla presenza del sindaco Gianni Fogliato, del suo vice e delegato al Turismo Biagio Conterno, al presidente del Consiglio comunale (con delega a Manifestazioni e Grandi eventi) Fabio Bailo e al responsabile dell’ufficio turistico cittadino Fabio Curti. A loro il compito di snocciolare i dettagli di un calendario che si snoderà in palazzi storici, giardini, chiese e piazze dalle atmosfere barocche e accompagnerà le giornate e le serate di cittadini e visitatori da inizio settembre ad autunno inoltrato e anche oltre.





E’ il caso dell’esposizione “I Maestri”, che come da tradizione inaugura nelle sale affrescate di Palazzo Mathis il giorno della festa patronale, 8 settembre, per restare visitabile – a ingresso gratuito – fino a inizio gennaio. In mostra le opere di alcuni tra i più significativi artisti del ‘900, tra cui Carol Rama, Pinot Gallizio, Giacomo Soffiantino, Francesco Tabusso, Renato Guttuso, Alessandro Lupo, Mario Schifano, Ugo Nespolo e Romano Reviglio.



L’arte e la cultura saranno il filo conduttore di tanti altri eventi, da Visionaria (3-4 settembre) agli aperitivi culturali “Connessioni” organizzati dalle Politiche giovanili (9 settembre), dall’incontro con lo storico Alessandro Barbero (9 settembre) alla Passeggiata Letteraria dedicata a Gina Lagorio (11 settembre), fino alla performance di arte pubblica dell’artista Otobong Nkanga in corso Cottolengo, in occasione del trentennale della Fondazione Crc (21 settembre). Torna anche Wab, la biennale di arte dedicata alle donne e alla loro creatività (1-22 ottobre).



L’enogastronomia sarà come sempre protagonista dei grandi appuntamenti dell’autunno: Bra’s – il Festival della Salsiccia di Bra e del Buon Gusto torna nella nuova location di corso Cottolengo con le sue degustazioni d’autore e il mercato delle eccellenze locali (16-17-18 settembre), seguito dalle gustose proposte delle Pro Loco in Città (24 settembre) e dal menù itinerante nei cortili storici Da Cortile a Cortile (2 ottobre). Tra le proposte a tema anche la rassegna "Cinema e Vino" a Pollenzo (1° settembre) e la polentata degli alpini alla Zizzola (25 settembre).





Numerose anche le proposte musicali: jazz di qualità con Saxofollia feat Fabrizio Bosso (17 settembre), tre imperdibili concerti da camera nel coro di Santa Chiara (9 e 21 ottobre, 11 novembre), concerto d’organo ai Battuti Bianchi (29 ottobre) ed Ensemble Perosi a Sant’Antonino (6 novembre).



Volontariato e Ludobus animeranno il primo weekend di settembre, con Sgambata Avis (4 settembre) e Festival del Liscio (2 e 7 settembre), seguiti dagli eventi di Circo_lare (7 settembre-1 ottobre), dall’inaugurazione della piazzetta Aido (7 settembre), dallo spettacolo di danza Janare (10 settembre), giorno in in città ci sarà anche il raduno delle Porsche.



Sport, movimento e scoperta protagonisti del weekend di Sport in Piazza (11 settembre), delle passeggiate tematiche di Paesaggire (17 settembre, 1 e 22 ottobre) e degli incontri d’autore dedicati al benessere e al cammino (7-8 ottobre).



Torna la rassegna dedicata ai giochi di ruolo e società “Granda Games” (24-25 settembre) e anche il Festival Internazionale della Multivisione, che ospiterà i migliori artisti del genere del panorama internazionale (4-5-6 novembre).



Infine occasioni di incontro e intrattenimento come il Raduno Vespa Club la Zizzola (18 settembre), l’evento Viaudisiocinque (24-25 settembre) e il patto di amicizia con Tourrettes sur Loup (1 ottobre).





"Abbiamo messo in piedi un programma volto a dimostrare che le stagioni ci sono ancora e che ognuna può essere migliore di quella precedente", è stata la provocazione del sindaco Gianni Fogliato nello scorrere il lungo elenco di un cartellone che segue la riuscita proposta braidese per l’estate, prima di rimarcare come un simile risultato sia anche il frutto dell’impegno delle tante persone e associazioni che in questa direzione lavorano tutto l’anno. "L’ultimo avvenimento, forse il più importante e sul quale dobbiamo investire, è quello che segnerà la ripresa dell’anno scolastico, che si nutre e nutrirà anche delle importanti proposte culturali contenute in questo programma".





Biagio Conterno, e prima di lui Fabio Bailo, ha messo l’accento su come il Comune, insieme alle realtà che collaborano alla rassegna (Regione Piemonte, Visit Langhe Monferrato Roero e Confcommercio Ascom Bra, mentre sponsor sono Gallerie Big, Baratti e Milano e Gino Mercedes), abbia messo insieme "un mix di eventi consolidati e nuove proposte culturali dal forte richiamo turistico, a partire dalla straordinaria mostra di arte figurativa intitolata 'I maestri', dedicata ad alcuni tra i più grandi protagonisti dell’arte del Novecento, nel solco di un’iniziativa che già in passato ha dato grande lustro a Bra. Un insieme di ingredienti "dal grande valore aggiunto che permetterà a questa offerta di essere apprezzata e divulgata".



Tutto il dettaglio del programma è consultabile all’indirizzo www.turismoinbra.it .