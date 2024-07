Frana ai Rocchini di Ceva: ancora due settimane di lavori prima del ripristino del doppio senso di marcia lungo la Statale 28

Meteo permettendo, ancora due settimane di lavori prima del ripristino del doppio senso di circolazione. Questa la previsione sulle tempistiche dell’intervento di consolidamento in corso sulla frana verificatasi alcuni mesi addietro lungo la Statale 28 in territorio di Ceva, nel tratto in direzione Nucetto.

A renderle note l’Amministrazione del nuovo sindaco Fabio Mottinelli.

"In merito al senso unico alternato sulla Statale 28 – si spiega – comunichiamo che l’Amministrazione ha preso contatti con i responsabili Anas, dai quali ha trovato grande disponibilità e collaborazione. In questi giorni l'impresa che esegue i lavori sta predisponendo l'installazione della rete. Questo intervento dovrebbe durare due settimane, clima e inconvenienti permettendo, nelle ore di punta del venerdì sera e della domenica saranno presenti i movieri per far fluire il traffico e evitare lunghi incolonnamenti".

"Terminata questa prima fase – prosegue la nota –, verrà ripristinato il doppio senso di marcia ma continueranno i lavori sulla parete. In questo periodo ci saranno limitazioni al traffico per la sola parte sottostante all'area di lavoro e solamente da lunedì al venerdì, quando verrà di volta in volta sgomberata la strada e verrà lasciato il doppio senso di marcia nel fine settimana. Questo fino a fine lavori".

"Ringraziamo tutti i responsabili Anas con i quali ci siamo interfacciati e l'impresa che sta realizzando l'intervento", si conclude dal Comune.