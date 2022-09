Big Eyes Coin e Decentraland sono due gettoni crittografici per l'ambitissima ricompensa 100X

Se non vedete questo segno, ci sono poche possibilità che le vostre criptovalute alternative cambino di mano. Pertanto, non dovreste aspettare una ricompensa 100X da vari progetti di criptovalute.

Tuttavia, di tanto in tanto, una o più criptovalute subiranno un'impennata dei prezzi, anche se la probabilità che ciò accada è relativamente bassa. In un mercato ribassista, non è impensabile ottenere un rendimento pari a 100 volte il proprio portafoglio; le probabilità di riuscirci sono un po' basse.