Perché Big Eyes Coin, Ethereum e Fantom sono le criptovalute più promettenti del momento?

L'emergere del mercato delle criptovalute ha portato alle più importanti scoperte digitali del ventunesimo secolo. Questi progetti di criptovalute hanno fornito alternative alle transazioni finanziarie tradizionali utilizzando la tecnologia blockchain. Il mercato delle criptovalute basato sulla blockchain ha migliorato la vita delle persone e creato nuove opportunità per la società.

Gli investitori hanno un unico interesse a capire il mercato e a scoprire quale progetto di criptovaluta ha un potenziale di profitto e di longevità. Finora, Ethereum (ETH) e Fantom (FTM) hanno soddisfatto questi criteri; entrambi hanno prodotto milioni di entrate per i loro investitori.

È interessante notare che i principali operatori del mercato delle criptovalute sono interessati a una nuova moneta meme chiamata Big Eyes Coin (Big) . Questa nuova criptovaluta si propone di aprire la strada a emozionanti transazioni blockchain, impegnandosi al contempo nella filantropia. Questo articolo spiega perché gli esperti ritengono che Big Eyes Coin (BIG) sia un'ottima opzione di investimento in criptovalute a lungo termine.

Ethereum (ETH): il più grande rivale del Bitcoin

Ethereum (ETH) è una piattaforma software open-source decentralizzata basata sulla tecnologia blockchain. Ha una propria valuta, Ether, e un linguaggio di programmazione, Solidity. Ether è attualmente il secondo token del mercato. Ethereum (ETH) è il vero concorrente del Bitcoin.

Una blockchain, che è una rete informatica decentralizzata o un libro mastro distribuito, regola e mantiene la piattaforma Ethereum (ETH). La blockchain è un registro di tutte le transazioni di criptovaluta mai avvenute. I computer della rete convalidano le transazioni e garantiscono l'integrità dei dati.

Questa rete decentralizzata è uno dei fattori che contribuiscono al fascino di Ethereum (ETH) e di altre criptovalute. Gli utenti possono scambiare denaro senza la necessità di un intermediario centrale come una banca e la valuta è effettivamente autosufficiente perché non esiste una banca centrale. Anche se la transazione è visibile pubblicamente sulla blockchain, Ethereum (ETH) consente agli utenti di effettuare transazioni quasi anonime.

Gli sviluppatori possono acquistare Ether per utilizzare la rete o estrarre token per diventare membri della rete. Un meccanismo sottostante noto come Gas determina il costo delle transazioni della rete. Tra i principali investitori che sostengono la piattaforma figurano Parkwood LLC, Rothschild Investment Corp., Weatherbie Capital LLC e Rye Brook Capital LLC.

Fantom (FTM): la criptovaluta redditizia

Uno dei primi 100 progetti di criptovaluta per capitalizzazione di mercato che ha il maggiore potenziale di rialzo è Fantom (FTM). Fantom (FTM) ha ottenuto un grande successo nella DeFi e si è rapidamente guadagnata il favore degli investitori e degli sviluppatori. L'ecosistema di Fantom (FTM) utilizza FTM come token nativo.

Fantom (FTM) mira a implementare un meccanismo di consenso di nuova concezione basato su contratti intelligenti per supportare transazioni finanziarie decentralizzate e altri servizi connessi. La rete Fantom cerca di creare un ecosistema autosufficiente che possa condurre transazioni a costo zero. Questo obiettivo viene raggiunto grazie al metodo blockchain che utilizza un grafico aciclico diretto (DAG).

Rispetto alle piattaforme tradizionali basate su algoritmi di proof-of-stake (PoS), il meccanismo Lachesis promette di offrire una capacità di gran lunga superiore, la possibilità di finalizzare le transazioni in due secondi e miglioramenti della sicurezza. Il proprio token proof-of-stake, noto come FTM, funge da sistema nervoso centrale del sistema di transazioni, consentendo la riscossione delle commissioni e le operazioni di staking e i vantaggi per gli utenti rappresentati da quest'ultima attività.

Anche il numero di progetti DeFi sulla blockchain di Fantom è in costante aumento. Alcuni sviluppatori scelgono di ospitare le loro soluzioni su reti meno costose. Il significativo aumento del Total Value Locked (TVL) di Fantom in un periodo relativamente breve ne è la prova.

Caratteristiche principali di Big Eyes Coin (BIG)

Big Eyes Coin (BIG) è una nuova criptovaluta che segue le orme caritatevoli di Dogecoin (DOGE). Big Eyes Coin (BIG), il token nativo e di utilità dell'ecosistema, ha un'offerta totale di 200 miliardi di monete e opera in un sistema deflazionistico. L'azienda si è attivata per cambiare attivamente la situazione perché percepisce il potenziale per fare una sostanziale differenza ambientale.

Il progetto Big Eyes mira ad aumentare il valore e l'accessibilità dell'ecosistema. Per raggiungere questo obiettivo sono stati utilizzati metodi efficaci di campagna e di creazione di ricchezza, quotazioni sulle piattaforme DEX e CEX, eventi di beneficenza, campagne di influencer, ponti tra catene e molte altre attività straordinarie descritte nella roadmap di Big Eyes Coin.

Il sistema fiscale dinamico che utilizza è una delle caratteristiche uniche di questa piattaforma. L'ecosistema di Big Eyes Coin (BIG) sarà in grado di adattarsi grazie a questo sistema, che consentirà anche l'acquisizione di fornitori di liquidità (LP), le commissioni per i servizi di Auto Burn e il Big Eyes Coin Marketing Wallet.

Imponendo una politica di "nessuna tassa di acquisto, nessuna tassa di vendita", il sistema fiscale dinamico è stato sviluppato per assicurare la continuazione dell'iniziativa Big Eyes. L'aspetto "Eco for Eco" dell'ecosistema Big Eyes Coin (BIG) è un'altra caratteristica unica. Infine, Big Eyes Coin ha a cuore la conservazione della vita acquatica, come dimostra la parte sostanziale dei gettoni totali che sono stati donati alle iniziative di conservazione marina. Acquistate Big Eyes Coin (BIG) e fate parte del movimento!