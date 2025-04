La Granda celebra l'80° anniversario della Liberazione: tutti gli eventi

Numerosi gli appuntamenti da giovedì 24 a domenica 27 aprile dedicati alla ricorrenza dell’80° anno dalla Liberazione e alla lotta al nazifascismo. Spettacoli, fiaccolate, commemorazioni, camminate, mostre, presentazioni di libri, canti … in ogni angolo della provincia viene ricordata l’epopea partigiana e il sacrificio delle vittime per la Libertà.

Sempre opportuno dare un’occhiata alle previsioni meteo per le eventuali modifiche delle programmazioni a causa di maltempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.iT

***

CUNEO

COMMEMORAZIONI 80° LIBERAZIONE

Venerdì 25 aprile alle ore 9.15 presso i Giardini Fresia e alle 9.30 presso Monumento alla Resistenza, deposizione corone. Omaggi verranno effettuati presso la Caserma “I. Vian” a S. Rocco Castagnaretta al Cippo in memoria del S. Ten. Ignazio Vian, alla tomba di Duccio Galimberti nel Santuario Madonna degli Angeli e al Cippo di Tetto Croce in ricordo del sacrificio dell’Eroe nazionale Duccio Galimberti.

Alle ore 10.30 la cerimonia proseguirà al Cimitero Urbano, dove presso il Mausoleo ai Partigiani avrà luogo una Celebrazione religiosa, con omaggio e deposizione corone e lettura della poesia di Gino Giordanengo. Seguiranno omaggi e deposizione corone presso la tomba del Sindaco Ettore Rosa, il Famedio e l’Ossario Militari Caduti.

Alle ore 21, al Teatro Toselli, andrà in scena “Le strade ricordano … il cammino della libertà” spettacolo a cura dell’Accademia Teatrale G.Toselli.

Il giorno 25 sarà a disposizione una navetta gratuita per seguire la cerimonia istituzionale di Commemorazione dei Caduti. Info programma:

https://www.comune.cuneo.it/fileadmin/comune_cuneo/content/amm_organiz/attivita_promozionali_produttive/manifestazioni/immagini_contenuti_news/MANIFESTO_25aprile2025_def.pdf

CUNEO

LE TRE MEDAGLIE

Sabato 26 aprile, in Sala San Giovanni, via Roma 4, spettacolo teatrale “Le tre medaglie” per rendere omaggio all’opera dello scultore Umberto Mastroianni e al sacrificio delle tre città medaglie d’oro al valor militare della provincia di Cuneo. Sul palco l’attore albese Paolo Tibaldi e Silvana Cincotti storica dell’arte.

***

ALBA

PARTIGIANI SEMPRE

Sabato 26 aprile, ore 21, al Teatro Sociale Giorgio Busca: “Partigiani Sempre!”,

spettacolo tra musica e parole. Nello spettacolo le musiche e le canzoni, composte e

suonate da Maurizio Camardi, Yo Yo Mundi, Paolo Enrico Archetti Maestri, Andrea

Cavalieri ed Eugenio Merico, faranno da contrappunto al racconto scritto da Massimo

Carlotto ed interpretato dall’attore Titino Carrara. Ingresso libero e gratuito fino ad

esaurimento posti. Prenotazione su: teatrosocialebusca.eventbrite.com

***

BARGE

CELEBRAZIONI 80° LIBERAZIONE

Venerdì 25 aprile deposizione Corona presso Cippo Commemorativo in località Crocera. Alle ore 8.15 ritrovo in Viale Mazzini presso il Monumento degli Alpini – Formazione corteo e deposizione corona. Alle ore 8.30 deposizione corona al monumento al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Barge. Alle 8.45 su proposta dell’A.N.M.I.L., sezione di Barge, il corteo raggiungerà piazza San Rocco per deporre una corona presso il cippo dedicato ai Caduti sul Lavoro, anticipando la cerimonia annuale del 1° maggio. Alle ore 9.20 deposizione corone presso il Monumento e le lapidi ai Caduti, ubicati in piazza Garibaldi, in piazza Madonna e in piazza San Giovanni.

Alle ore 10 Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista.

***

BENE VAGIENNA

CANTI DI LOTTA

Domenica 27 aprile, alle 12.30 “Canti di lotta” un viaggio nella canzone politica presso la Sala del Castello e “Pastasciutta antifascista”. Info: 334 53 86 675.

***

BRA

COMMEMORAZIONE UFFICIALE

Venerdì 25 aprile, alle ore 11, in piazza Caduti per la Libertà, “Commemorazione

Ufficiale” alla presenza delle Autorità e dei rappresentanti dell’ANPI Alba-Bra e delle

Associazioni combattentistiche. Animazione musicale della Banda cittadina “Giuseppe Verdi”.

BRA

ISTRUZIONI PER DIVENTARE FASCISTI

Venerdì 25 aprile, alle ore 16, presso la Sede del Circolo Anpi di Bra “Carlo Bonsignore”, in piazza Valfrè di Bonzo 2, “Istruzioni per diventare fascisti”, evento organizzato dal locale Circolo Anpi. In un mondo che educa alla competizione, la condivisione è un atto politico: letture di brani di Michela Murgia e merenda sinoira con musica e canti.

BRA

PIÈCE DE RESISTANCE

Venerdì 25 aprile, dalle ore 17, nella Sala Conferenze “G.Arpino”, evento “Pièce de Resistence - Un racconto, una merenda, un brindisi” a cura di Serena Fumero.

BRA

LIBERI DI RICORDARE

Domenica 27 aprile, ore 17.30, nella sala conferenze del centro “Arpino”, in largo Resistenza, si terrà l’incontro “Liberi di ricordare”, organizzato a cura della Consulta Giovani del Comune di Bra e della Cooperativa Alice.

BRA

CONCERTO

Domenica 27 aprile, alle ore 21, nella sala auditorium del Centro “Arpino”, si svolgerà un Concerto dedicato al Generale Icilio Ronchi della Rocca e Malvina Garrone, a cura del Coro Stella Alpina di Alba.

***

BOVES

PIETRA LUMINOSA PER LA PACE

Venerdì 25 aprile la Città di Boves celebrerà la ricorrenza con una cerimonia, che oltre al tradizionale omaggio ai caduti, vedrà inaugurato un monumento dal forte valore simbolico, intitolato “Pietra luminosa per la Pace”. L’opera, realizzata dall’artista Franz Hämmerle, è un dono del Boves-Kreis della Comunità parrocchiale tedesca di Utting-Schondorf alla Comunità di Boves, a e testimonianza di un’amicizia fondata sulla memoria condivisa, sulla riconciliazione e sull’impegno per la pace. Il programma della giornata prevede alle ore 9 l’inaugurazione del monumento “Pietra luminosa per la Pace” presso l’area antistante il Cimitero, a seguire, corteo accompagnato dalla Banda cittadina “La Rumorosa” Silvio Pellico, alle 10 l’Omaggio ai Caduti della Prima Guerra Mondiale presso il monumento di piazza Italia e alle 10.15 un momento commemorativo presso il Sacrario cittadino: “25 aprile, ottant’anni di libertà – La memoria che unisce”.

Interverranno il Sindaco Matteo Ravera, il coordinatore della Scuola di Pace Alessandro Cometto e il Presidente provinciale ANPI Paolo Allemano. Saranno presenti anche gli studenti delle scuole bovesane. La cerimonia si concluderà con la celebrazione della Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, officiata da Monsignor Piero Delbosco, vescovo della Diocesi di Cuneo-Fossano.

***

BORGO SAN DALMAZZO

COMMEMORAZIONI 80° LIBERAZIONE

Venerdì 25 aprile, alle ore 9, presso la rotonda delle Alpi Marittime, deposizione corona di alloro e omaggio ai caduti partigiani con l’intervento dei Sindaci delle valli. Alle ore 9.45, in piazza Liberazione, orazione ufficiale a cura della dott.ssa Silvia Olivero, direttrice dell’Archivio Storico di Savigliano. A seguire deposizione delle corone d’alloro e celebrazione della S. Messa al cimitero cittadino. Dalle ore 15 e fino alle ore 17, nell'ambito di "Municipi Aperti", sarà possibile visitare la Torre Civica cittadina. A partire dalle ore 17.30 e fino alle ore 21, “Aperitivo Resistente” con i Bistrò Dalfin presso gli spazi di Palazzo Bertello. Ad aprire il concerto della formazione guidata da Sergio Berardo saranno i ragazzi della rock band del Liceo Artistico Bianchi - Virginio di Cuneo.

Sabato 26 aprile, alle ore 21, presso l’Auditorium civico, “Mai più vogliam la guerra”, spettacolo teatrale in memoria dei borgarini Giovanni e Spartaco Barale portato in scena dalla compagnia teatrale “Gli Episodi” di Boves.

***

BUSCA E COSTIGLIOLE SALUZZO

COMMEMORAZIONI 80° LIBERAZIONE

Venerdì 25 aprile, alle ore 18, nella Confraternita dell’Ascensione a Costigliole, Santa Messa in memoria dei Caduti e alle ore 20, in Municipio - Palazzo Girodi “Commemorazione e Deposizione corona di alloro alla lapide dei caduti”

Alle ore 9, nella Chiesa SS Trinità La Bianca Busca, Santa Messa in memoria dei Caduti. Alle ore 19.45, in piazza della Rossa - Parco della Resistenza del Municipio, “Commemorazione e Deposizione corona di alloro ai monumenti cittadini”.

Alle ore 20.15, accensione della "Luce della liberta?” in ricordo dei caduti e partenza per la “Marcia della Pace” da Costigliole a Ceretto e da Busca a Ceretto.

Alle ore 21, arrivo della “Marcia della Pace” a Ceretto presso la lapide dell'Eccidio del 5 Gennaio 1944. Commemorazione con intervento dei Sindaci di Busca e Costigliole. Intervento dei ragazzi delle classi terza della scuola secondaria primo grado IC Venasca - Costigliole Saluzzo e dei ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado di IC “Carducci” Busca con il Consiglio comunale dei ragazzi di Busca. Partecipa la Banda Santa Cecilia di Costigliole.

***

CANALE

CELEBRAZIONI 80° LIBERAZIONE

Venerdì 25 aprile, dalle 9.45 ritrovo in piazza Italia e sfilata verso monumento ai Caduti, con deposizione corona d’alloro, discorso autorità e orazione ufficiale di Alessandro Cerrato dell’Istituto Storico della Resistenza di Asti.

***

CARAGLIO

COMMEMORAZIONI 80° LIBERAZIONE

Venerdì 25 aprile alle ore 9.30, Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale di Caraglio in suffragio dei Caduti. Alle ore 10.15, omaggio alle Lapidi e al monumento ai Caduti. Interverrà la Banda musicale di Caraglio.

***

CARRÙ

CELEBRAZIONI 80° LIBERAZIONE

Venerdì 25 aprile alle 9.30, Santa Messa presso la chiesa parrocchiale. A seguire, presso la piazza del municipio, la benedizione delle corone d’alloro con l’onore ai caduti per la liberazione.

Il corteo si sposterà poi verso piazza Curreno, dove il sindaco Nicola Schellino porterà il saluto dell'amministrazione e avrà luogo l'orazione ufficiale di Francesco Balocco, già sindaco di Fossano.

Si procederà poi con la tradizionale cerimonia di consegna delle borse di studio offerte dall’Anpi Carrù, con il contributo della Banca Alpi Marittime, agli alunni della terza media dell’Istituto Comprensivo "Oderda Perotti" per gli elaborati svolti sulla Resistenza. Nell’occasione sarà consegnato anche il libro di Cinzia Dutto "Margherita sui sentieri del nonno". Al termine della cerimonia sarà reso onore alla lapide in ricordo di Giacomino Curreno "Jimmy", posta nel parco del castello di Carrù e restaurata di recente grazie alla Bam. Alle 21 il cinema teatro Vacchetti ospiterà il concerto delle "Madamè" con accesso libero fino a capienza massima.

CARRÙ

POSSA IL MIO SANGUE SERVIRE

Domenica 27 aprile, alle ore 18, al cinema teatro Vacchetti, presentazione di "Possa il mio sangue servire" di Aldo Cazzullo, libro dedicato agli uomini e donne della Resistenza nella nuova versione aggiornata. Dialogherà con l’autore l’avvocato Maurizio Marello, già sindaco di Alba e modereranno i giornalisti Emanuele Lubatti, Arianna Pronestì e Federico Traxino. Accesso libero fino a capienza massima. Possibile seguire l’evento in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Anpi di Carrù.

***

CASTAGNITO - CASTELLINALDO

FESTA DELLA LIBERAZIONE - PASSEGGIATA

Venerdì 25 aprile: “Festa della Liberazione”. Alle ore 9.30, ritrovo in piazza Cesare Battisti e alle ore 10, partenza passeggiata lungo il percorso della colonna fascista. Alle ore 10.30, arrivo a Castellinaldo: deposizione di fiori alla lapide di Stefano Cassinelli e lettura di ricerche storiche sui fatti del 23 febbraio ’45. Alle ore 11, ritorno in piazza a Castagnito e deposizione di fiori sotto la lapide dei Caduti. Seguirà rinfresco presso la bocciofila. Evento organizzato dai Comuni con la partecipazione di Anpi Sezione Alba-Bra.

***

CERVASCA

11° CAMMINO DELLA LIBERTÀ

Venerdì 25 aprile, alle ore 15, partenza del cammino da San Defendente e percorso a tappe in Griera fino al capoluogo. Alle 18 momento istituzionale davanti al municipio presso lapidi a ricordo delle vittime delle guerre.

***

CEVA

CELEBRAZIONI 80° LIBERAZIONE

Venerdì 25 aprile, alle ore 9 presso il Cimitero di Sant’Agostino alzabandiera, deposizione della corona d’alloro in onore dei Caduti, lettura della Preghiera del Patriota Piemontese. Alle ore 9.30 in piazza Vittorio Emanuele II° saluto del sindaco, alle ore 9.45 avvio corteo ai monumenti. Alle

ore 10 presso il monumento ai caduti di tutte le guerre, alzabandiera e deposizione di corona in alloro, a cui seguirà il corteo alla lapide in ricordo dei Caduti partigiani e civili e al monumento “A chi non è tornato”, con relative deposizioni di corone in alloro. Infine alle ore 11 Santa Messa in Duomo. Durante le celebrazioni ufficiali sarà presente la Banda Cittadina “Adriano-Bersone-Masenti”.

CEVA

MOSTRA PACE E LIBERTÀ

Dal 22 aprile al 4 maggio, sarà allestita la mostra “Pace e libertà”, in uno spazio in via Marenco. Giorgio Gonella e Antonello Del Buono esporranno oggetti di guerra, giornali dell’epoca e diorami afferenti ad alcune delle Nazioni belligeranti: Italia, USA, Regno Unito e Germania. La mostra avrà anche una parte diffusa in città, infatti 36 esercenti hanno aderito all’iniziativa ed esporranno nelle loro vetrine reperti e materiali relativi alla Seconda guerra mondiale.

***

CHERASCO

CELEBRAZIONI 80° LIBERAZIONE

Venerdì 25 aprile a Cherasco capoluogo alle ore 9.30 ci sarà l’adunata presso la piazza di Palazzo comunale alla presenza della Banda musicale “Mons. Calorio”. Alle ore 10 il corteo prenderà parte alla celebrazione della Santa Messa nella chiesa di San Pietro, all’uscita il gruppo attraverserà via della Pace e via Vittorio Emanuele II per raggiungere il civico 26 dove si procederà allo scoprimento della lapide commemorativa dei caduti fratelli Bogetti. Dopodiché i partecipanti, con amministratori, delegazioni delle Forze dell’ordine e dell’associazione Alpini si sposteranno davanti al Municipio per la deposizione della corona d’alloro dinnanzi alla lapide marmorea e per la lettura dei nomi dei valorosi morti nei venti mesi di occupazione tedesca ed esistenza della Repubblica sociale italiana. Conclusione della cerimonia in Piazza Nicola Vercellone dove, davanti al

monumento dedicato ai Caduti della libertà, avranno luogo la collocazione di una corona d’alloro,

l’alzabandiera e l’intervento di membri dell’Amministrazione comunale e delle autorità locali.

Il ricordo dei caduti avverrà anche nelle Parrocchie delle frazioni cheraschesi durante le

celebrazioni religiose.

***

CORNELIANO D’ALBA

80 ANNI DI LIBERTÀ

Venerdì 25 aprile, alle ore 20.45 presso il centro culturale Cascina del Parroco, iniziativa “80 anni di Libertà, storie di cornelianesi durante la Seconda Guerra Mondiale” con accompagnamento della banda musicale alpina.

***

DEMONTE

CANTI DEI PARTIGIANI

Venerdì 25 aprile alle ore 10, concerto Canti dei partigiani per la nostra Libertà, a cura del trio Anfossi-Pepino-Cerutti (violino, voce tenore, fisarmonica e presentazione concerto). Il concerto sarà preceduto da un'introduzione dello storico Marco Bernardi.

***

DOGLIANI

COMMEMORAZIONI

Venerdì 25 aprile, alle ore 10.15 ritrovo presso lapidi dei Partigiani in municipio e partenza corteo per monumento ai Caduti. Alle ore 11 Santa Messa nella chiesa SS Quirico e Paolo e in seguito deposizione omaggi ai caduti civili in ricordo dell’eccidio del 16 novembre 1944. Accompagnerà le celebrazioni la società Filarmonica Il Risveglio.

***

FOSSANO

CELEBRAZIONI 80° LIBERAZIONE

Venerdì 25 aprile alle ore 9, ritrovo e Alzabandiera presso Monumento Piazza Picco.

Alle 9.15 Onore ai Caduti e orazione del sindaco della città di Fossano a Largo Eroi e alle 10.15 onore ai Caduti e letture con Anpi Fossano in Piazza Romanisio. Alle ore 18.30 Solenne Cerimonia Eucaristica Cattedrale Partecipazione della Filarmonica Arrigo Boito e del Picchetto in Armi del 1° Reggimento Artiglieria Terrestre (montagna) dell’Esercito Italiano.

***

GUARENE

CELEBRAZIONI 80° LIBERAZIONE

Venerdì 25 aprile, alle ore 9, deposizione corona di alloro al monumento dei Caduti in Frazione Vaccheria. Alle ore 9.30 Alzabandiera e deposizione corona di alloro alla lapide dei Caduti presso il municipio. Alle ore 9.45 deposizione corona di alloro presso la Casa Alpina di Guarene Capoluogo.

***

MOIOLA

RICORDO BANDA DEL SABEN

Venerdì 25 aprile, alle ore 11, in ricordo della banda partigiana Patrioti del Saben, musiche e canti partigiani e della tradizione dal gruppo “La Mesquia in duo”, intervallati da un approfondimento del professor Walter Cesana, presso il Monumento ai Caduti.



***

MONDOVÌ

CELEBRAZIONI E ORAZIONE

Venerdì 25 aprile, alle ore 9, Santa Messa nella chiesa di Sant’Agostino in piazza Monsignor Moizo, a cui farà seguito il tradizionale corteo per le vie cittadine che si snoderà tra via Piandellavalle, piazza Santa Maria Maggiore, via Prato, corso Statuto, ponte Cavalieri d’Italia, piazza della Repubblica, via Einaudi, via Cornice e via Delvecchio. In prossimità del monumento “Morti per la Libertà”, saluto del sindaco e delle autorità presenti e orazione ufficiale di Pierluigi Vaccaneo, direttore della Fondazione Cesare Pavese.



MONDOVÌ

PASTA AL FORNO ANTIFASCISTA

Venerdì 25 aprile, le Donne in cammino per la Pace di Mondovì e il Caffè Sociale

organizzano “La Pasta al Forno Antifascista”, alle ore 13 presso il Caffè Sociale della stazione di Mondovì. Info: 375 81 78 138

MONDOVÌ

IL COMUNE APRE LE PORTE

Domenica 27 aprile, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 e alle ore 17, “Ottant’anni di Libertà: il Comune apre le sue porte” con visite guidate al palazzo municipale in occasione dell’apposita iniziativa promossa dal Comitato Resistenza e Costituzione della Regione Piemonte (prenotazione obbligatoria su Eventbrite o via mail a comunicazione@comune.mondovi.cn.it ).

***

MONTEU ROERO

CELEBRAZIONI RESISTENZA

Venerdì 25 aprile, alle ore 10 presso la Sala Consiliare del Comune di Monteu Roero, inaugurazione della mostra "La Resistenza nel Roero in ricordo del generale Icilio Ronchi della Rocca e di Malvina Garrone, staffetta partigiana". A seguire Santa Messa presso la Chiesa parrocchiale di San Nicolao. Alle ore 17, presso la Confraternita di San Bernardino di Monteu Roero, verrà presentato lo spettacolo "Ribelli per amore. La storia della famiglia Bellero", di Giovanna Morone, con musiche degli Arzigh (Monica Veglio, Giovanni Fontana e Ferruccio Veglio) con letture degli studenti del Liceo Scientifico Cocito di Alba.

MONTEU ROERO

PASSEGGIATA SUI LUOGHI DELLA RESISTENZA

Domenica 27 aprile, passeggiata guidata sui luoghi della Resistenza da Monteu Roero a Bra. Partenza dal Municipio di Monteu alle 9 con arrivo al Municipio di Bra e visita alla Sala della Resistenza.

***

NOVELLO

DUCCIO GALIMBERTI:LA RESISTENZA CHE GUARDA AVANTI

Sabato 26 aprile, alle ore 20.45, presso il salone del Teatro al Novelab - Via Salita Nizza, evento “Duccio Galimberti: la Resistenza che guarda avanti, serata dedicata alla celebrazione di questo importante anniversario a cura di Gigi Garelli, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea in Provincia di Cuneo.

***

OSTANA

LETTURE, PASSEGGIATA, SPETTACOLO

Venerdì 25 aprile alle ore 11.30 presso il salone comunale “Resistenza e Costituzione: la voce di Piero Calamandrei. Alle ore 14.30 presso il rifugio Galaberna “Passeggiata Resistente” e alle 21 spettacolo “Epica minima partigiani della Valle Maira” di Diego Marongiu, chitarra e voce, e Roberto Tommasini, chitarra, viola e voce, con racconti e canti partigiani.

***

PAESANA

CAMMINATA SUI SENTIERI DEI PARTIGIANI

Sabato 26 aprile, con partenza da Lungo Po alle ore 8, camminata con la guida alpina Hervè Tranchero sui sentieri dei partigiani di Agliasco. Nel pomeriggio laboratori presso il parco La Foglia e alle ore 21 concerto con il gruppo musicale Alma Mude.

PAESANA

ACCOGLIENZA CAMPEGGI ODELLA LIBERAZIONE

Sabato 26 aprile, alle 17, accoglienza dei ragazzi di Nichelino e Moncalieri e degli accompagnatori dell’Associazione “Spostiamo mari e monti”, per vivere il “Campeggio della Liberazione”.

PAESANA

COMMEMORAZIONE

Domenica 27 aprile, alle ore 10, commemorazione del 25 aprile con la partecipazione del Comune di Paesana e delle città di Moncalieri e Nichelino, Anpi, associazioni ed Enti. Alle ore 11.30 presentazione nel parco La Foglia del volume “Più che la notte” di Graziella Bonansea.

***

ROSSANA

TREKKING SUI SENTIERI DELLA LIBERTÀ

Domenica 27 aprile, con ritrovo alle ore 10 di fronte alla chiesa parrocchiale, “Trekking sui sentieri della Libertà”, tra Rossana e la Borgata Grossa di Lemma, in occasione dell'80esimo anniversario della Liberazione. A seguire pranzo al sacco in Borgata, con pastasciutta offerta all'Ecomuseo della Resistenza Codirosso. Alle 14 Gaia Viglione presenta il libro "W La libertà. Storia di due ribelli", un albo illustrato interattivo che coinvolge i giovani lettori alla scoperta della guerra partigiana nel Cuneese. Info. 331 22 58 465.

***

SERRALUNGA D’ALBA

PASSEGGIATA DELLA RESISTENZA

Venerdì 25 aprile, alle ore 10, in località Fontanafredda: “Passeggiata Resistente nel Bosco dei Pensieri”. L’appuntamento è al nuovo Bar Fontana by Ugo Alciati, situato sotto i portici della Bottega del vino, da cui partiranno i tre gruppi di lettura con Oscar Farinetti, Antonio Armato e Paola Farinetti. Al termine della passeggiata, un momento di raccoglimento per ricordare i partigiani caduti della XXIa Brigata Matteotti e per intonare i canti della Resistenza con Filippo Bessone e la fisarmonica del Maestro Walter Porro. In caso di maltempo la passeggiata si svolgerà nelle cantine storiche di Fontanafredda. Info: www.fondazionemirafiore.it

***

SANTO STEFANO BELBO - VALDIVILLA - COSSANO BELBO E ROCCHETTA BELBO

COMMEMORAZIONE II DIVISIONE LANGHE

Venerdì 25 aprile, alle ore 11: “Commemorazione II Divisione Langhe”, con raduno

partigiano davanti al sacrario per la commemorazione dei partigiani caduti, organizzazione

della cerimonia a cura di Lorenza Balbo per la II Divisione Autonoma Langhe. Interventi

istituzionali dei Sindaci del territorio, letture e musica in collaborazione con ANPI Alba-Bra,

Centro studi “Beppe Fenoglio”, Comune di Santo Stefano Belbo, Comune di Alba.

***

SALUZZO

CELEBRAZIONI 80° LIBERAZIONE

Venerdì 25 aprile, alle ore 10, celebrazione ufficiale del Comune di Saluzzo con la deposizione della corona d'alloro al Monumento ai Caduti nei Lager di piazza XX settembre. A seguire, corteo con il Complesso bandistico Città di Saluzzo in centro, fino ai Giardini della Rosa bianca dove, dalle 10. 30, si terrà l’orazione ufficiale di Ernesto Maria Ruffini, avvocato, ex direttore dell’Agenzia delle Entrate. Dalle 12,30, “Pranzo in libertà” a “Il Quartiere”, a cura dell’Anpi.

Domenica 27 aprile, alle ore 10, presso il cimitero, apposizione della targa a ricordo dell’incontro tra le truppe tedesche e i partigiani della zona, nel giorno preciso della Liberazione di Saluzzo, avvenuta appunto il 27 aprile 1945. Alle 10.30, presentazione del restauro del sacrario dei Partigiani alla presenza del vescovo di Saluzzo monsignor Cristiano Bodo e delle autorità saluzzesi. Alle 16.30, “Grande concerto della Liberazione” in piazza Cavour, con la partecipazione dei Lhi Balòs e Lou Tapage.

SALUZZO

OTTANTA RESISTENZA

Sabato 26 e domenica 27 aprile sarà visitabile presso gli spazi di Ar.co (Archivio contemporaneo) in Castiglia Visitabile "otTANTA RESISTENZA", esposizione del materiale ricevuto dai cittadini del territorio saluzzese relativo al periodo 1943-1945, un omaggio alla memoria collettiva e un tributo ai valori dell’antifascismo, della libertà e della Costituzione, ma anche un viaggio tra memoria e futuro, un momento di riflessione collettiva e un’opportunità per le nuove generazioni di avvicinarsi alla storia. Orari: sabato 10-13/14-18 e domenica/festività 10-13/14-19.

Ingresso gratuito. Visitabile su prenotazione per classi o gruppi all’Ufficio Cultura del Comune di Saluzzo: 0175/211438 – cultura@comune.saluzzo.cn.it

***

SAVIGLIANO

CELEBRAZIONI 80° LIBERAZIONE

Venerdì 25 aprile, alle 8.45, sarà celebrata presso la chiesa di Sant'Andrea una Messa in suffragio dei caduti e dispersi in tutte le guerre. Al termine della Celebrazione, vi sarà la composizione del corteo, accompagnato dal complesso bandistico Città di Savigliano, che alle 9.45 arriverà in piazza Nizza, presso il Monumento alla Resistenza, per l'alzabandiera, la deposizione di corone e l'esecuzione di canti in onore dei Partigiani. A cura del complesso bandistico “Città di Savigliano” e del coro ANA “Rino Celoira” del gruppo Alpini di Savigliano.

A seguire, alle 10.15, ci si sposterà presso l'Arco di piazza Santarosa per deposizione di una corona e l'esecuzione di brani patriottici. Sempre con la banda, gli alpini ed Anita Cordasco. Il prof. Giulio Ambroggio terrà lì la commemorazione ufficiale, “Dalle belle città date al nemico...”.

SAVIGLIANO

L’ARTE DELLA RESISTENZA

Sabato 26 aprile, dalle 15 alle 18.30 e domenica 27, dalle 10 alle 13 e dalle 15, apertura al Museo Civico-Gipsoteca di “L'arte della Resistenza”, immagini, voci, e documenti per l'80° anniversario della Liberazione. Appuntamento organizzato dal MuGi in collaborazione con la sezione saviglianese dell'Anpi, per ricordare questa fondamentale pagina di storia attraverso opere d'arte (provenienti dalla collezione civica e dall'Anpi), documenti e testimonianze dall'Archivio storico e Centro della memoria.

***

SOMMARIVA DEL BOSCO

CELEBRAZIONI 80° LIBERAZIONE

Venerdì 25 aprile alle ore 9 corteo da piazza Umberto I accompagnato dalla banda musicale “Giuseppe Verdi” fino al Parco della Rimembranza con saluto e intervento delle autorità alle ore 10.15. In seguito Santa Messa nella chiesa di San Marcellino.

***

TREISO

FIACCOLATA AL SACRARIO

Venerdì 25 aprile, con partenza alle ore 20.15 da piazza del Municipio, “Fiaccolata al Sacrario di frazione Canta” in ricordo dei partigiani caduti nei territori di Treiso, Barbaresco e Trezzo Tinella.

Organizzazione, animazione musicale e interventi a cura del sindaco, della famiglia Farinetti e della Sezione Anpi Alba-Bra.

***

VALLORIATE

PRESENTAZIONE LIBRO

Venerdì 25 aprile dalle 9.30 alle 11.30 i ragazzi della scuola Lalla Romano di Demonte saranno le guide al Museo Guerra e Resistenza. A seguire presentazione del libro di Sergio Costagli, con l’autore presente “La verità sull’assassinio di Duccio Galimberti, ottant’anni dopo”. Ingresso libero.

***

VICOFORTE

CERIMONIA ECCIDIO PRATO

Venerdì 25 aprile, alle ore 10, nel ricordo della famiglia Prato, trucidata il 28 aprile 1945 dai nazisti in fuga, prima presso il cippo posto sul luogo dei fatti ai lati della Strada Statale n. 28 all’ingresso del paese e poi con la visita alla loro tomba nel cimitero di Fiamenga. Alla cerimonia sono invitati il Consiglio Comunale dei Ragazzi, il locale Gruppo Alpini, l’Associazione Nazionale Partigiani ed altre associazioni, scuole e tutti i cittadini anche per ascoltare le riflessioni di alcuni studenti e del Prof. Roberto Rossetti. L’orazione celebrativa sarà curata dal Prof. Giorgio Cugnod, autore di un libro edito alcuni anni fa che ricorda la vita e le vicende di guerra del Generale Piovano.

***

VERZUOLO

CELEBRAZIONI 80° LIBERAZIONE

Venerdì 25 aprile, celebrazione ufficiale della Liberazione. Alle ore 9, S. Messa presso la Cappella Madonna della Neve di Villanovetta. Alle 12.30, Pranzo della Liberazione presso il ristorante di Palazzo Drago. È richiesta la prenotazione al numero 333 94 29 590.

VERZUOLO

CONCERTO PER LA PACE

Domenica 27 aprile, Concerto per la Pace alle ore 21, presso la Chiesa Antica Parrocchiale, con l’Ensemble di archi e il Coro della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo. Interverrà un rappresentante di Amnesty International. Durante la serata verrà effettuata una raccolta fondi per i bambini colpiti dalle guerre.