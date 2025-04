Liberazione e Resistenza, le dichiarazioni di Giordana in Consiglio comunale a Cuneo: “Inaccettabili e offensive”

Arrivano anche in Consiglio comunale a Cuneo le controverse dichiarazioni che il sindaco di Valdieri, Guido Giordana, ha rilasciato recentemente in relazione allo spirito della Festa di Liberazione in quanto celebrazione della guerra tra partigiani e nazifascisti – la lotta di liberazione – come evento ‘divisivo’.

Due dei gruppi a sostegno della maggioranza di governo infatti – il PD della sindaca Manassero e il gruppo misto di maggioranza – hanno presentato un ordine del giorno specifico che proprio da queste ultime prende le mosse sottolineando come queste posizioni siano “inaccettabili per chi ricopre un ruolo istituzionale, che offendono la memoria di chi ha sacrificato la propria vita per restituire al nostro Paese la libertà e la democrazia, rappresentano un pericoloso tentativo di sminuire la verità storica e offendono i valori della Regione Piemonte, un territorio che ha avuto un ruolo centrale nella Resistenza e che ogni anno celebra con orgoglio il 25 Aprile e il contributo dato dai suoi cittadini alla Liberazione dell’Italia”.

Il testo dell’ordine del giorno ricorda anche come la provincia di Cuneo sia medaglia d’oro al Merito Civile per la guerra di Liberazione 1943-1945, “riconoscimento che rappresenta un orgoglio per l’intera regione e un monito affinché la memoria della Resistenza non venga mai distorta o sminuita”.

Si impegnano quindi sindaca e Consiglio comunale a stigmatizzare e condannare le dichiarazioni del sindaco di Valdieri, esprimere solidarietà alle associazioni partigiane, agli istituti storici e a tutti i cittadini che si sono sentiti offesi da queste dichiarazioni, promuovere iniziative di sensibilizzazione sul valore della Resistenza e dell’antifascismo coinvolgendo scuole e comunità locali per mantenere viva la memoria storica, invitare tutti gli amministratori locali al pieno rispetto dei valori costituzionali, affinché il ruolo delle istituzioni sia sempre orientato alla difesa della democrazia e della libertà.

L’ordine del giorno verrà trattato nella serata di Consiglio di martedì 29 aprile.