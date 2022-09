Big Eyes Coin (BIG): la criptovaluta comunitaria di facile utilizzo in grado di scalzare Ethereum (ETH) e Stellar (XLM)

La partecipazione attiva è spesso la chiave del successo di qualsiasi modello di business. Tuttavia, la maggior parte delle piattaforme di criptovalute non coinvolge a sufficienza la propria comunità di utenti. Diverse piattaforme di criptovalute, come Ethereum e Stellar, coinvolgono la loro comunità in modi specifici, ma questa connessione non viene raggiunta.

Una piattaforma di criptovalute che consegna le chiavi alla comunità sarà molto probabilmente sicura, efficace e redditizia. La nuova criptovaluta in città, Big Eyes Coin (BIG), ha sfruttato appieno questo aspetto offrendo ai suoi utenti un potenziale di crescita infinito e coinvolgendoli attivamente con contenuti sia orientati al business che al divertimento. Dai concorsi artistici all'accesso anticipato alle informazioni, la comunità non manca mai ed è sempre in prima linea nel prendere decisioni che avranno un impatto sulla piattaforma. Big Eyes Coin (BIG) guadagnerà in breve tempo popolarità e si ritiene che sarà migliore di Ethereum (ETH) e Stellar (XLM) grazie alle brillanti caratteristiche che apporta al mondo delle criptovalute.

Uno sguardo all'approccio di Ethereum (ETH) nel mercato delle criptovalute

Per implementare una tecnologia digitale sicura, Ethereum è la piattaforma software di riferimento. Si tratta di una piattaforma software decentralizzata alimentata dalla tecnologia blockchain, progettata per essere programmabile, scalabile e sicura. La struttura di Ethereum consente di creare e mantenere pubblicamente un libro mastro digitale. È noto soprattutto per la sua criptovaluta, Ethereum (ETH) , che alimenta la piattaforma e ne consente tutte le funzionalità. Diverse applicazioni di finanza decentralizzata (DeFi) (applicazioni che forniscono servizi finanziari utilizzando criptovalute) sono implementate con contratti intelligenti, una caratteristica supportata da Ethereum (ETH). Questa caratteristica è ampiamente utilizzata nel settore della finanza decentralizzata per implementare protocolli che assomigliano ai mercati finanziari tradizionali, con conseguente aumento della domanda di Ethereum (ETH).

L'offerta di Ethereum (ETH) non è controllata da alcun ente, governo o società centrale. È completamente trasparente e decentralizzata, con una quota di Ethereum (ETH) che viene coniata in ogni blocco distribuito ai minatori. Ethereum (ETH) è stato programmato per aumentare del 4,5% ogni anno, senza alcuna certezza sulla quantità che può essere coniata in ogni blocco. Questo aumento programmatico è stato attuato a causa della domanda di Ethereum (ETH). Ogni piattaforma o protocollo che opera sulla piattaforma Ethereum deve acquistare e spendere frequentemente Ethereum (ETH) per funzionare correttamente.

Il tentativo di partecipazione attiva di Stellar (XLM)

Innovazione della fondazione di sviluppo Stellar, la rete Stellar è un libro mastro distribuito basato su blockchain (sistema digitale per la registrazione delle transazioni) che consente di creare una piattaforma in cui banche, sistemi di pagamento e persone sono collegate. La rete Stellar, attraverso questa connessione, facilita il trasferimento di valore a basso costo e trasversale e i pagamenti per i servizi inclusi. L'obiettivo principale della rete Stellar è che le economie in via di sviluppo abbiano accesso a servizi bancari come prestiti e rimesse.

Stellar (XLM) è la criptovaluta nativa di questa rete ed è responsabile di molti meccanismi, tra cui l'invio di transazioni. È anche il token di governance di questa piattaforma, in quanto i titolari di Stellar (XLM) hanno il diritto di votare e fare la differenza sulla rete. Alla fine del 2019 gli utenti di Stellar (XLM) sono stati chiamati all'azione, utilizzando il loro diritto di voto in un processo di bruciatura della moneta. L'obiettivo era quello di bloccare l'aumento dell'offerta programmatica della rete Stellar, che in precedenza era aumentata di circa l'1% all'anno. Ciò ha comportato un calo massiccio della disponibilità di Stellar (XLM) da 105 miliardi alla metà (poco più di 50 miliardi). Ciò ha avuto un forte impatto su Stellar (XLM), il cui valore è salito per un breve periodo. Tuttavia, queste operazioni di bruciatura dei token non sono accettate da tutti, in quanto vanno contro il motivo principale per cui sono stati costruiti i sistemi decentralizzati. Lo sfruttamento è implicito, ed è da questo che i sistemi decentralizzati devono proteggersi.

Attraverso Stellar (XLM), gli utenti possono inviare un pagamento in criptovalute specifiche a un altro utente, che può poi ritirarlo nella sua valuta equivalente. Il valore di Stellar (XLM) aumenta ogni volta che si verifica una transazione perché Stellar (XLM) è la criptovaluta principale che alimenta la piattaforma.

In che modo Big Eyes Coin (BIG) è diverso dagli altri

Utilizzando il potere offerto da una solida comunità, Big Eyes è un progetto che mira ad aumentare i livelli finanziari dell'ecosistema della finanza decentralizzata, uno dei più importanti al mondo. Attraverso un sistema di autopropagazione, il progetto Big Eyes è sostenuto per crescere in modo esponenziale, mentre utilizza i suoi token non fungibili (NFT) per garantire agli utenti l'accesso a più contenuti ed eventi che rendono il mondo delle criptovalute divertente e redditizio.

Big Eyes Coin (BIG) è la criptovaluta principale che alimenta la piattaforma. La comunità di Big Eyes sarà la priorità, in quanto avrà accesso alle notizie sul progetto prima di tutti gli altri. La comunità dei possessori di Big Eyes Coin (BIG) è il luogo in cui si trova il valore effettivo. A loro sarà quindi assegnato il 90% di proprietà del token Big Eyes (BIG). La presenza di una comunità molto attiva e coinvolgente genera un enorme slancio. La comunità sarà ricompensata con Big Eyes Coin (BIG) sotto forma di omaggi, NFT e premi. I membri della comunità di Big Eyes si troveranno di fronte a una sorpresa, poiché offre una piattaforma priva di commissioni. Le transazioni effettuate con la Moneta Big Eyes (BIG) non sono soggette a commissioni e non vengono applicate tasse, una caratteristica che non si trova su Ethereum (ETH) e Stellar (XLM) e che si rivelerà molto vantaggiosa per i titolari.

Le opportunità disponibili su questa piattaforma sono infinite, in quanto i possessori di Big Eyes Coin (BIG) possono partecipare a eventi emozionanti e coinvolgenti che si svolgeranno nel corso del progetto. Gli NFT costituiscono un'importante novità nel mondo delle criptovalute; per questo Big Eyes Coin (BIG) organizzerà un concorso artistico di NFT in cui la sua comunità potrà mettere in mostra la propria creatività e il proprio senso dell'arte per sviluppare NFT per questa piattaforma.

Infine, Big Eyes ha destinato il 5% della Big Eyes Coin (BIG) al miglioramento della vita negli oceani e alla riduzione dell'inquinamento. Tutti questi elementi dimostrano l'opportunità offerta da Big Eyes e i vantaggi offerti ai possessori della Moneta Big Eyes (BIG) dimostrano ulteriormente che Big Eyes avrà sempre a cuore la sua comunità e le sarà grata per la sua partecipazione attiva.

Una tabella di marcia ben strutturata che garantisce il successo

Il team di sviluppo di Big Eyes si è riunito per elaborare un piano d'azione fattibile, garantendo il mantenimento delle promesse e il successo del progetto. Al termine della sua tabella di marcia ben dettagliata, Big Eyes Coin (BIG) spera di aver realizzato la sua missione. Questa tabella di marcia consiste in quattro fasi ricche di eventi che la comunità dovrebbe prevedere.

Per iniziare il suo viaggio, Big Eyes Coin (BIG) entrerà nella prima fase, che è stata definita "fase di accovacciamento". Questa fase prevede la verifica del token Big Eyes (BIG) e una serie di iniziative mediatiche. Uno degli obiettivi è quello di raggiungere 15.000 membri di Telegram con i canali sociali in diretta. Ci sarà una prevendita dal vivo e un sito web di prevendita dal vivo.

Successivamente, Big Eyes Coin (BIG) passerà alla fase successiva, ricca di eventi. Big Eyes Coin (BIG) sarà finalmente lanciata sulla piattaforma Uniswap e il suo sito web completo sarà distribuito in diretta su Internet. Saranno circa 20000 i possessori di Big Eyes Coin (BIG) e aumenteranno le iniziative mediatiche. Inizieranno le campagne di influencer che includeranno adesivi digitali e frammenti di NFT. Come promesso, la prima donazione di beneficenza sarà consegnata in questa seconda fase, chiamata fase del salto.

Successivamente, il progetto Big Eyes entrerà nella sua terza fase, detta anche "run stage". È qui che verranno finalmente rilasciati gli NFT della piattaforma. Il primo evento esclusivo NFT avrà luogo con oltre 50000 titolari. Nel tentativo di generare una maggiore popolarità, si terranno campagne con grandi numeri mediatici. L'obiettivo è quello di raggiungere un totale di 50000 membri di Telegram e la seconda donazione in beneficenza avverrà in questa fase.

Proseguendo, Big Eyes Coin (BIG) passerà alla fase finale (fase della passerella), una fase caratterizzata in gran parte da eventi della comunità. Verranno aggiunti altri scambi e l'evoluzione degli NFT. Il tutto sarà completato dalla donazione di 1 milione di dollari in beneficenza. Questo percorso dimostrerà senza dubbio che Big Eyes Coin (BIG) non si limita a parlare, ma si impegna a mantenere le promesse fatte.

Moneta Big Eyes (BIG) Tokenomics

Il simbolo ticker del token Big Eyes è BIG

È stato coniato un numero totale di 200.000.000.000 di token senza alcuna tassa associata alla negoziazione dei token. Il 70% dei token sarà accessibile per la prevendita pubblica. Il 20% dei gettoni sarà destinato agli scambi. Il 5% dei gettoni sarà destinato a una nobile causa (beneficenza). Il 5% dei token sarà destinato al portafoglio pubblicitario.

Il 10% dei NFT sarà distribuito come segue;

Il 4% andrà al primo venditore di NFT.

Il 5% andrà ai titolari dei NFT BIG.

L'1% andrà alla fondazione per salvare il mare.

Entrate a far parte della comunità di Big Eyes che ha la possibilità di ottenere molti vantaggi che cambiano la vita

Prendete l'importante decisione di unirvi alla comunità di Big Eyes, che crescerà per ottenere profitti in tre semplici passi come quelli elencati di seguito:

Fase 1: Assicurarsi che sia stato installato un portafoglio di meta-maschere nel proprio browser desktop o dispositivo mobile.

Assicurarsi che sia stato installato un portafoglio di meta-maschere nel proprio browser desktop o dispositivo mobile. Fase 2: è possibile copiare il link e incollarlo su https://buy.bigeyes.space nel browser del portafoglio. Verrà visualizzato un modulo da compilare e inviare. Quindi si seleziona la quantità totale di token Big Eyes (BIG) che si desidera acquistare e si sceglie il token con cui si desidera pagare.

è possibile copiare il link e incollarlo su nel browser del portafoglio. Verrà visualizzato un modulo da compilare e inviare. Quindi si seleziona la quantità totale di token Big Eyes (BIG) che si desidera acquistare e si sceglie il token con cui si desidera pagare. Fase 3: I gettoni Big Eyes (BIG) saranno inviati al vostro portafoglio una volta completata la prevendita.

Big Eyes Coin (BIG) ha incorporato caratteristiche che la distinguono dalle altre, rendendola così una criptovaluta imprenditoriale da non perdere. Fornisce un sistema di ricompensa per i suoi utenti e acquirenti per rendere il mondo delle criptovalute più eccitante, vantaggioso e accomodante.

