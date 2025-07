L’Oktoberfest Cuneo 2025 apre le candidature per 270 posti di lavoro e per chi darà vita a “Luppolo”

Sidevents ha aperto le iscrizioni al “casting day” programmato a fine mese per candidarsi a lavorare all’ottava edizione di Oktoberfest Cuneo, in programma da giovedì 25 settembre a domenica 12 ottobre 2025 presso l’Area del Palazzetto dello Sport di Cuneo (via Aldo Viglione 1, in frazione San Rocco Castagnaretta).

Quest’anno oltre a runner, kellerine, addetti alla spillatura, etc., gli organizzatori selezioneranno tra quanti si candidano anche la persona che vestirà il costume di “Luppolo", dando così vita alla neonata mascotte dell’Oktoberfest Cuneo che terrà compagnia al pubblico durante tutta la manifestazione. Il “casting day” per la selezione di circa 270 posti di lavoro a tempo determinato si svolgerà giovedì 31 luglio a partire dalle ore 16 presso la sede di Confartigianato Imprese Cuneo (via Primo Maggio, 8). È possibile presentare la propria candidatura fino al giorno precedente le selezioni accedendo alla sezione “Lavora con noi” del sito internet https://www.oktoberfestcuneo.it/.

Dopo aver visionato un video esplicativo delle figure ricercate, si potrà compilare un apposito form nel quale indicare fino a due preferenze di impiego tra quelle proposte, la fascia oraria preferita per il colloquio del 31 luglio ed eventuali limitazioni giustificate alla propria disponibilità nei giorni di svolgimento dell’evento.

“Tra le preferenze di impiego, nel form di candidatura, non abbiamo inserito la figura di ‘Luppolo’ perché siamo convinti che quando ci troveremo davanti chi può dar vita alla nostra mascotte sarà un colpo di fulmine – spiegano gli organizzatori della società cuneese Sidevents -. Lo scorso anno abbiamo assunto 240 persone, quest’anno ne cerchiamo qualcuna in più. Abbiamo già tante riconferme da parte di precedenti dipendenti ‘affezionati’ e siamo contenti di aprire le porte a tanti nuovi giovani. Solitamente molti sono universitari, ma invitiamo anche le persone più mature a candidarsi, basta che abbiano voglia di mettersi in gioco e di lavorare con noi ad una nuova ed entusiasmante edizione dell’Oktoberfest Cuneo”.

La squadra completa prevederà circa 50 runner di sala, 50 addetti alla cucina, 40 addetti a birrerie e bar, 30 kellerine prendi comande, 30 addetti alla gestione di ordini e incassi, 20 comì di sala e 20 addetti alla logistica e alla sicurezza, 15 addetti all’infopoint e all’accoglienza, 10 bretzeline e 10 addetti a lavaggio e pulizie.

Grazie alla collaborazione con Confartigianato Imprese di Cuneo, le assunzioni a tempo determinato saranno regolarizzate secondo il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del Settore Turistico e Alberghiero. Come per le precedenti edizioni, due i requisiti fondamentali per accedere alle selezioni: essere maggiorenni e, per gli extra comunitari, essere in possesso del permesso di soggiorno.