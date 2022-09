Mondovì tra i 13 istituti italiani scelti dal progetto "Rondine Cittadella della pace"

Una scuola diversa, al passo con i tempi, capace di analizzare e comprendere l'attualità per formare i giovani di oggi, cittadini di domani.

Dal 1998, Rondine Cittadella della Pace, organizzazione internazionale con sede nei pressi di Arezzo, candidata al premio Nobel per la pace 2015, si impegna per la riduzione dei conflitti armati nel mondo e per la diffusione del "Metodo Rondine", per una crescita umana mediante la trasformazione creativa dei conflitti.

Lo fa attraverso lo Studentato internazionale-World House: da 25 anni l’associazione accoglie per un periodo di due anni giovani provenienti da Paesi che vivono o hanno vissuto in guerra; anni di formazione e convivenza, per scoprire la persona nel “nemico”, per diventare ambasciatori di pace nei propri Paesi e contribuire alla risoluzione dei conflitti.

Fondamentale per lo sviluppo del progetto è anche il Quarto Anno d’Eccellenza a Rondine (eccellenza in uscita, non in entrata), che ha visto la luce nel 2015 e che il Ministero dell’Istruzione ha riconosciuto come percorso di sperimentazione per l’innovazione didattica.

E qui entra in gioco la città di Mondovì, orgogliosa di poter dire che due studenti del Liceo “Vasco-Beccaria-Govone” hanno superato una selezione e sono stati scelti per questo percorso: grazie al contributo della Fondazione CRC, Sofia Valcada, alunna delle scienze umane, ha frequentato le aule di Rondine durante l’a.s. 2021-2022 e Matteo Prucca, alunno del classico, inizierà a giorni il suo quarto anno d’eccellenza.