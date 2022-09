Liano Petrelli, campione in campo ed in panchina, apre a Cuneo la sua nuova Scuola di Pallavolo

Nuova avventura per Liano Petrelli, che apre a Cuneo la sua Scuola di Pallavolo

Dopo oltre 20 anni di attività estive Liano Petrelli, indimenticato ed indiscusso campione dell’Alpitour Cuneo degli anni ‘90 e da sempre legatissimo al mondo della pallavolo giovanile, ha deciso di svoltare e dedicare il proprio lavoro ad un nuovo progetto legato ai giovanissimi.

Gli appassionati del volley cuneese ricordano la carriera di Liano, davvero di prestigio.

Da giocatore ha militato in alcune tra le migliori società italiane come Maxicono Parma, Mediolanum Milano, Panini Modena, Sisley Treviso, Lube Macerata e, appunto, Alpitour Cuneo.

Ha fatto parte della Nazionale giovanile (diventando vicecampione del mondo nel 1985), ma anche quella di serie e A con la partecipazione a due World League e un campionato del mondo.

Ha iniziato ad allenare nel 2001 nella Bre Banca Cuneo prima come vice allenatore con Fefè De Giorgi ,vincendo una coppa Cev e una Coppa Italia, poi in qualità di responsabile delle giovanili.

Tantissime le soddisfazioni maturate da Petrelli con le squadre giovanili, con le quali ha vinto 6 scudetti portando tanti giocatori in serie A ed in Nazionale. Tra questi Michele Baranovicz, Simone Parodi e Matteo Martino.

Da Cuneo si è trasferito a Roma per allenare la Nazionale Juniores nel biennio 2009-2010, durante il quale ha disputato l’Europeo Under 20, per poi ritornare a Fossano al termine dell’incarico federale.

Dopo 2 stagioni al Vero Volley Monza (unica società che vanta squadre in A1 maschile e femminile)l’anno scorso è approdato alla Cuneo Granda Volley in serie A1 femminile.

Oggi l’ennesima avventura.

Passione, entusiasmo ed energia sono le parole d’ordine che accomunano questa nuova idea di Liano: “I camp estivi sono sempre stati il fiore all’occhiello della mia attività. Nel corso degli anni hanno richiamato un numero sempre crescente di partecipanti – dice –, proprio per questo ho deciso di “allungare” la stagione facendola in pratica durare tutto l’anno”.

Una vera e propria Scuola di pallavolo, della quale oltre a Liano Petrelli fa parte anche il prof. Claudio Bruno.

Primo appuntamento gli Open day, con corsi che si svolgeranno bi-settimanalmente a Cuneo e Borgo San Giuseppe.

I corsi, aperti per bambine e bambini nati dal 2011 al 2017, prevedono un approccio di attivazione e riscaldamento con la palla, esercitazioni di tecnica individuale e soprattutto un gioco con situazioni stimolanti create dai due istruttori.

Nel capoluogo s’inizia martedì 13 settembre dalle 17 alle 18,30 presso l’Istituto Magistrale Liceo Statale “De Amicis” in via Bertano (traversa Corso Brunet), con replica il giovedì allo stesso orario.

Mercoledì 14 settembre, alla Palestra delle scuole medie di Borgo S. Giuseppe in Via Rocca De Baldi, 4 scatta invece il corso per coloro che preferiranno iscriversi presso quella sede. L’orario è il medesimo, dalle 17 alle 18,30. A Borgo San Giuseppe, però, i corsi si terranno anche il sabato mattina con orario 10/11,30.

Per qualsiasi informazione sulle iscrizioni e sulla nuova Scuola di Pallavolo contattare direttamente Liano Petrelli al numero 3384435389, oppure inviare una e mail all’indirizzo scuoladipallavolocuneo@gmail.com