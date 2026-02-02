A Cuneo il Campionato Italiano FSSI di Beach Tennis

Si è concluso con grande partecipazione ed entusiasmo il Campionato Italiano di Beach Tennis della Federazione Sportiva Sordi Italiani (FSSI), andato in scena per tre intense giornate presso il moderno impianto In Beach Club di Confreria, a Cuneo. Un appuntamento di rilievo nazionale che ha visto la preziosa collaborazione di Lidia Bonifazi, figura chiave nell’organizzazione logistica e operativa dell’evento.

Ben 42 atleti provenienti dalle società di Alba, Bologna, Monza, Palermo e Catania si sono sfidati su una sabbia morbidissima di origine africana, caratteristica distintiva dell’impianto cuneese e valore aggiunto per una competizione di alto livello.

Fondamentale il contributo delle arbitre Sofia e Alessia, in rappresentanza della FITP, che con professionalità e dedizione hanno diretto gli incontri fino alle finali della domenica, garantendo correttezza e qualità tecnica.

La manifestazione è stata organizzata dall’ASD GSS Alba, guidata dal presidente Corrado Avarino, insieme alla referente nazionale per il beach tennis Valentina Benvenuti. A testimoniare l’importanza dell’evento per il movimento sportivo dei sordi italiani, era presente anche il Commissario Tecnico della Nazionale, Monica Fantuzzi, che ha seguito da vicino lo svolgimento delle gare.

Risultati delle competizioni

Doppio Femminile

1° posto: MONICA / SAMSONOVA (Palermo)

2° posto: BRANDANI / BATRESI (Alba)

3° posto: RICCI BITTI/BARUFFI (Palermo)

Doppio Maschile

1° posto: ROMANO / BATTAGIN (Bologna)

2° posto: INSOLERA/PALMIERI (Palermo)

3° posto: BRANDANI / GRIOLI (Alba)

Doppio Misto

1° posto: BRANDANI L. / BRANDANI S. (Alba)

2° posto: DE ANGELIS / GRIOLI (Alba)

3° posto: TOMAT / BATTAGIN (Bologna)

Una manifestazione di grande valore sportivo e umano

Le tre giornate hanno messo in luce non solo il livello tecnico degli atleti, ma anche la loro determinazione, il sacrificio e la capacità di competere con passione, elementi che hanno reso ogni match avvincente e ricco di emozioni. Come sempre nello sport, “vince il migliore”, ma a trionfare è stato soprattutto lo spirito di comunità e inclusione che caratterizza il movimento sportivo dei sordi.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti l’Assessore allo Sport del Comune di Cuneo, Valter Fantino, e il futuro Presidente della Federazione Sport Sordi Italia, Federico Paria, che hanno consegnato i riconoscimenti ai finalisti e agli atleti distintisi durante la competizione.

Uno slancio per il futuro del beach tennis sordi in Piemonte

L’auspicio condiviso dagli organizzatori è che questa manifestazione possa contribuire a far crescere la conoscenza e la diffusione del beach tennis tra i giovani, soprattutto sul territorio piemontese, che si è dimostrato accogliente e ideale per ospitare eventi di questa portata.

Il successo dell’iniziativa conferma l’importanza di investire in appuntamenti sportivi inclusivi, capaci di valorizzare talento, impegno e socialità.