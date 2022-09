Vigili del fuoco di Saluzzo, sanitari del 118 e carabinieri sono intervenuti sulla provinciale 26, poco prima dell'abitato di Revello, per un incidente stradale che ha coinvolto un camion frigo e un'autovettura, sbalzata fuori dalla carreggiata a seguito dell'urto.

Conseguenze serie ma per fortuna non gravissime per il conducente della vettura, trasportato all'ospedale di Savigliano in codice giallo, cioè in condizioni di media gravità.