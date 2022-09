Big Eyes Coin offre un guadagno 1000x e una comunità più forte di Avalanche e Quant

La comunità è fondamentale per la crescita e la prosperità di qualsiasi azienda o organizzazione. Per le criptovalute è lo stesso. Senza gli utenti, il token e la rete sono inutili. A tal fine, Big Eyes Coin (BIG) garantisce che i suoi utenti siano sempre contattati e presi in considerazione prima di intraprendere qualsiasi azione. Inoltre, gli utenti godono di eventi NFT, omaggi di token e ricompense e si vantano di far parte dei 10 migliori NFT.

Vuoi possedere oggetti carini? Unisciti alla comunità di Big Eyes; le transazioni sono esenti da tasse!

Il token Big Eyes (BIG) è la criptovaluta nativa di Big Eyes, una piattaforma decentralizzata che intende spostare la ricchezza nell'ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi) attraverso un nuovo mezzo. Big Eyes mira anche a preservare gli oceani e i loro abitanti, in quanto componenti integranti dell'ecosistema mondiale. Big Eyes Coin (BIG) è destinata a trasformare i settori delle monete meme e delle criptovalute. Gli appassionati di criptovaluta che possiedono e puntano i token di Big Eyes (BIG) godono di un sistema fiscale eccezionale, una transazione senza tasse. Il portafoglio di marketing, le funzioni di autocombustione e l'acquisizione di LP sono alternative alle tasse.

La rete Big Eyes spera di espandere i suoi livelli nel settore NFT. A tal fine prevede di garantire che i suoi progetti NFT siano presenti tra i primi 10 NFT del mercato delle criptovalute. Allo stesso modo, Big Eyes sta costruendo un eccezionale NFT Sushi Crew Club sviluppato per consentire ai possessori del token Big Eyes (BIG) di sfruttare la migliore ricompensa e di acquistare gli NFT più promettenti. I membri del club sono spesso considerati persone che amano possedere cose carine (profitti, NFT, comunità, ecc.). Inoltre, questi eventi NFT e diversi concorsi saranno ospitati dalla piattaforma Big Eyes. Questo aumenterà la partecipazione e accelererà la crescita della piattaforma. Ad esempio, gli utenti avranno il diritto di decidere se i profitti degli eventi NFT saranno bruciati.

Inoltre, durante gli eventi NFT, i consumatori e i commercianti d'arte avranno l'opportunità di impegnarsi in relazioni sociali che andranno a beneficio sia della comunità di Big Eyes sia della rete. La partecipazione e l'interesse per la comunità di Big Eyes sono fondamentali per la crescita della rete. Per questo motivo, gli utenti meriteranno continui premi in gettoni, omaggi NFT e altri premi per garantire che la partecipazione e l'interesse rimangano intatti.

Con Avalanche, i Proof-of-Stake (PoS) garantiscono scalabilità e sicurezza

La criptovaluta Avalanche (AVAX) è la moneta nativa di Avalanche, una rete open-source ideata per creare applicazioni decentralizzate e blockchain aziendali. Queste sono distribuite in un unico ecosistema interoperabile con una scalabilità di qualità. Con il suo meccanismo di Proof-of-Stake (PoS), i token di Avalanche (AVAX) puntati dagli utenti consentono di garantire scalabilità e sicurezza e di eseguire contratti intelligenti.

I proprietari e gli utenti dei token Avalanche (AVAX) godono della capacità della rete di consentire più di 4.500 transazioni al secondo e di completare le transazioni in meno di due secondi. Avalanche (AVAX) ha una disponibilità totale di 720 milioni di token e una disponibilità circolante di circa 250 milioni di token.

Quanto può fornire un accesso virtuale di qualità a servizi specifici

Quant (QNT) è il token basato su Ethereum che alimenta la rete Quant. I token Quant (QNT) sono utilizzati per fornire un accesso virtuale di qualità a un servizio specifico o a un'applicazione che fa parte della rete Quant. Questo accesso è aperto sia ai progettisti che agli utenti. Il numero di token Quant (QNT) e la tariffa di accesso derivano dalla valuta fiat fissa. Basare il valore delle commissioni di accesso sul valore fiat potrebbe consentire agli inventori di detenere quantità più flessibili di token Quant (QNT), poiché il prezzo è suscettibile di fluttuare in base al fiat. L'offerta massima è registrata come 14,6 miliardi. Tuttavia, l'offerta totale di gettoni Quant (QNT) è di 14,6 miliardi, mentre l'offerta circolante è di circa 12 miliardi di gettoni Quant (QNT).

Avalanche (AVAX) e Quant (QNT) si sono fatte un nome nel mercato delle criptovalute. Hanno offerto agli utenti un'offerta preziosa e hanno contribuito all'espansione della finanza decentralizzata (DeFi). Tuttavia, nessuna delle due può vantarsi di essere una comunità come quella di Big Eyes Coin (BIG).

