Scegli la gomma giusta, sicurezza e prestazioni

La sicurezza sulle strade è un argomento sempre attuale, con la massima attenzione di chi guida per la protezione di sé stessi e degli altri. Oltre ai livelli di attenzione standard richiesti bisognerà curare anche altri aspetti come, ad esempio, lo stato e la tenuta degli pneumatici. Come tutti sanno lo pneumatico dovrà essere montato a seconda della stagione, un tipo per quella estiva e un altro per quello invernale. Oltre a questa informazione basilare avete mai prestato attenzione a ciò che è impresso sul lato della gomma? Una serie di numeri e lettere che ad una prima lettura potrebbero sembrare superflue ma che in realtà presentano le caratteristiche dello pneumatico specifico, informazioni preziosissime per un utilizzo al massimo, un’usura limitata e maggiore sicurezza.

Avete mai visto lettere e numeri sul lato della gomma?

Ovviamente bisognerà sempre rivolgersi a personale qualificato, centri pneumatici che possono consigliarvi al meglio su che tipo di pneumatico montare, quando sostituirlo, come utilizzarlo al meglio. Tutto questo in riferimento alla scelta per tutte le stagioni, al doppio treno estate/inverno, le dimensioni e anche la qualità come. Ma torniamo a cosa c’è impresso a lato: avete fatto mai caso al codice pneumatico? Si tratta di codici con parametri delle dimensioni, il raggio, il rapporto con l’altezza, e altre cose. Sarà lo stesso produttore a comunicare gli pneumatici compatibili.

Pneumatici omologati: cosa sapere e come scegliere

Importanti sono pure gli indici di carico e i codici di velocità pneumatici: il primo sta ad indicare il peso in chilogrammi che la singola ruota potrà sopportare. Questo è un valore massimo, nel caso in cui la gomma dovesse rimanere per lungo tempo inattiva sempre nella stessa posizione si avranno effetti statici del carico stesso con la deformazione appunto dello pneumatico. Per quanto riguarda invece i codici della velocità si tratta dell’indice massimo di velocità per l’omologazione della gomma. Troverete delle lettere e per capirne il significato si dovrà far riferimento a una specifica tabella di velocità pneumatici, ce lo spiega bene.



Diversi codici per i chilogrammi e le diverse velocità

Avremo così codici di velocità massima a 120Km/h con la lettera L fino ad arrivare al massimale di 300 km/h con la lettera Y, molti dipenderà anche dalla qualità della gomma, migliore sarà e maggiore sarà la precisa classificazione. Con l’indice T si avrà un massimo di 190 km/h ed è indicato su gomme invernali, l’indice V invece lo si può trovare per la maggior parte delle automobili utilitarie e indica un massimo di 240 km/h adatto per gomme utilizzate in tutte le stagioni. Se troviamo il codice W allora significa che il massimo sarà 270 km/h per gomme adatte all’alta velocità e a macchine sportive.



Pneumatici invernali, elasticità e morbidezza per temperature fredde

Avete poi fatto caso che durante la stagione invernale si ha l’obbligo di montare gomme invernali? Il loro utilizzo vede la presenza di additivi specifici come l’olio di colza per rendere lo pneumatico più morbido con lamelle allargate per togliere elementi come la fanghiglia nevosa. Queste gomme mantengono la loro elasticità anche sotto lo zero e ovviamente non vengono utilizzate in estate quando il contatto con l’asfalto caldissimo ne aumenta l’usura.

