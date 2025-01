Cuneo, perdita d'acqua in via Bassignano: tecnici al lavoro, s'interrompe il servizio idrico per tutta la giornata

La chiusura di via Bassignano operata dalla polizia Municipale

Informiamo i nostri lettori che i tecnici ACDA hanno riscontrato una ingente perdita dalla condotta del servizio acquedotto in Cuneo, via Bassignano, all’altezza del civico 24. A causa della copiosa fuoriuscita di acqua, che sta interessando vari stabili, si rende necessario interrompere il servizio idrico per poter intervenire tempestivamente.

A partire dalle prime ore del pomeriggio di oggi, 08 gennaio, la ditta incaricata da ACDA inizierà la riparazione. L’intervento proseguirà nel corso della giornata, con previsione di termine entro la tarda serata: per permettere le operazioni di analisi la strada è stata interdetta al traffico dalla polizia Municipale, ed è probabile tornerà a esserlo nel pomeriggio durante l'intervento di riparazione vero e proprio.

Data la dimensione della condotta, l’interruzione del servizio interesserà tutta la zona compresa tra: corso Dante, corso Nizza, corso Soleri e corso IV novembre. Nelle zone adiacenti potrebbero verificarsi parziali interruzioni, cali di pressione e presenza di aria nelle tubature.

ACDA comprende il disagio causato dallo scarso preavviso ed informa che al ripristino del servizio l’acqua potrebbe subire per breve tempo alterazioni organolettiche.