L'installazione di caldaie centrale condomini è uno dei lavori più importanti che si realizzano ciclicamente all'interno dei condomini.

La caldaia è l'elemento più importante della centrale termica , Praticamente il cuore dell'impianto di riscaldamento centralizzato all'interno del quale viene bruciato il combustibile generalmente gas metano, che scalda l'acqua per poi venire distribuita tramite colonne montanti che servono all'interno dei vari locali i terminali di emissione ovvero i radiatori.

Buona parte dell'energia sfruttata per riscaldare l'acqua purtroppo Viene dispersa sia dai tubi o dei fumi di combustione così come anche il calore prodotto dai radiatori se l'edificio non è adeguatamente isolato.

Tuttavia, Oggi esistono numerose nuove tecnologie come le caldaie a condensazione e il cappotto termico delle pareti nonché è la sostituzione degli infissi e l'installazione di valvole termostatiche che consentono nei condomini grandissimi risparmi energetici ed economici.

La sostituzione della caldaia, può essere considerata di miglioramento del bilancio condominiale in quanto grandissimo risparmio economico per tutto il condominio.

I riscaldamenti centralizzati normalmente sono più vantaggiosi rispetto al riscaldamento autonomo poiché, grazie alla contabilizzazione e alla termoregolazione per.mezzo.di valvole termostatiche, si potrà scegliere un sistema di riscaldamento centralizzato piuttosto di autonomo così si pagherà solo il consumo effettivo, è la manutenzione verrà ripartita fra tutti i condomini, Considerato anche che dal 2017 ogni condominio è obbligato ad avere un sistema di termoregolazione e contabilizzazione.

Come scegliere la caldaia migliore

Molto spesso nel tempo le caldaie venivano scelte sovradimensionate ovvero di una potenza Maggiore rispetto al necessario, ma da evidente che maggiore è la potenza Maggiore il costo, quindi la prima cosa deve effettuare è il calcolo del fabbisogno termico dell'edificio per ottimizzare al meglio la caldaia.

Le migliori aziende produttrici di caldaie producono macchinari più efficienti e durevoli di altre per il quale motivo, è molto Importante che la scelta della caldaia venga effettuata dal amministratore e dal condominio per intero.

Purtroppo le spese per il riscaldamento rappresentano il maggior costo energetico delle abitazioni nonché il maggior costo per le spese condominiali Infatti questo tipo di acquisto va effettuato con consapevolezza e grande competenza.

Va tenuto sempre in considerazione il fatto che In materia di riscaldamento centralizzato vi è una normativa particolarmente vasta e complessa che prevede dichiarazione di conformità degli impianti INAIL Prevenzione Incendi canna fumaria è scarico dei fumi acustica autorizzazione comunali e risparmio energetico.

In caso di sostituzione della caldaia è l'impresa è obbligata a rilasciare al cliente un nuovo certificato di conformità dell'impianto elettrico sia di voglio termico che quella a gas ai quali vanno obbligatoriamente allegati i progetti degli impianti elenco dei materiali e la copia di iscrizione alla Camera di Commercio.

La manutenzione della caldaia e i rispettivi controlli vanno svolte secondo le indicazioni dell'installatore e del produttore della caldaia normalmente ogni uno o due anni il controllo di efficienza cioè il controllo dei fumi vieni invece seguito ogni 12 o quattro anni a seconda del tipo e del modello della caldaia,ogni caldaia deve avere il suo libretto di impianto.